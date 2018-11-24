فحص للدم يكشف سرطان المبيض في مرحلته الأولى

طوّر باحثون من جامعة أدلايد الأسترالية فحصًا للدم للكشف المبكر عن سرطان المبيض باستخدام البكتيريا المؤكسدة. ويمتاز الفحص الجديد بدقة نتائجه وقدرته على كشف السرطان في مراحله الأولى.



ووصف التقرير الذي نشرته دورية "بيوكيميكال ريسيرش كوميونيكيشن" التفاعل بين البكتيريا المؤكسدة وبين عينات الدم بـ "الدليل الدرامي" على وجود سرطان المبيض في المرحلة الأولى من تطوّره.



وأظهرت الأبحاث قدرة فحص الدم الجديد على كشف سرطان المبيض في مرحلة مبكرة بنسبة 90%.

ويعتبر الفحص نقلة كبيرة في طرق الكشف المبكر عن هذا النوع من السرطان من شأنها توفير فرص أفضل لعلاج السيدات المصابات به.