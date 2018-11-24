"الكرة الجزائري" يدعو رؤساء الأندية لاجتماع التهدئة

دعا خير الدين زطشي، رئيس اتحاد الكرة الجزائري، رؤساء أندية دوري المحترفين للاجتماع في الخامس من ديسمبر المقبل.



وقال الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي، إن الاجتماع يناقش حصيلة جولة الذهاب من مسابقة دوري المحترفين، وأن زطشي تشاور مع عبد الكريم مداور، رئيس رابطة الدوري، وقبل الدعوة لعقده.



وتشهد الكرة الجزائرية حالة من التوتر الشديد، بسبب الاتهامات المستمرة للحكام من قبل مسؤولي الأندية، فضلا عن التصريحات غير المسبوقة لرئيس نادي شبيبة القبائل، شريف ملال، الذي دخل في حرب معلنة مع مداور.



ويوجد ملال، تحت طائلة العقوبة لمدة سنة واحدة منها 6 أشهر موقوفة النفاذ، على خلفية إخلاله بواجب التحفظ والمس بشرف وكرامة رئيس رابطة الدوري.



ويحاول زطشي، من خلال الاجتماع المقبل إلى تهدئة الأوضاع، ودعوة الجميع إلى الاحتكام للعقل والالتزام بالحكمة خدمة للمصلحة العامة.