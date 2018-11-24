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السبت 24/نوفمبر/2018 - 10:17 م

قاتل خطيبته وابنة شقيقتها بدمنهور: «قررت تتزوج من واحد تانى»

قاتل خطيبته وابنة
ندى حمدى
dostor.org/2409458

أمرت نيابة قسم دمنهور بحبس فران، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل خطيبته السابقة وابنة شقيقتها الطفلة، بسبب خطبة الأولى من شخص آخر، بعد فشل ارتباطهما.

وكشفت تحريات المباحث، عن أن أهالى منطقة القلعة بدمنهور بمحافظة البحيرة، شاهدوا شابًا يخرج من منزل جيرانهم ويده ملطخة بالدماء، لكنه هرب قبل الإمساك به، وعثروا عقب دخولهم المنزل على جثة ابنة قاطنيه، وبجوارها جثة ابنة شقيقتها الطفلة، غارقتين فى دمائهما ومذبوحتين.

وتبين من التحريات أن المجنى عليها «سامية. س»، ١٨ سنة، فسخت خطبتها من الجانى «م.أ»، منذ ٦ أشهر، لكنه دأب خلال الفترة الأخيرة على تهديدها بإيذائها، عندما علم بتقدم عريس لها ونيتها قبول خطبتها له.

وأشارت التحريات إلى أن الفتاة لم تبال بالتهديدات، لكن الجانى فور علمه بتحديد موعد الخطبة قرر التخلص من الفتاة، واستغل علمه بتحركات والدتها وأفراد أسرتها ومواعيد خروجهم للعمل، ووجود الفتاة بمفردها فى المنزل، فتسلل إلى داخله من منازل مجاورة، حتى وجدها وتعدى عليها بسلاح أبيض «كزلك»، بعدة طعنات فى الجسد، ثم نحر رقبتها.

وأضافت أنه عقب تنفيذ المتهم جريمته، ومحاولته الخروج من المنزل هاربًا، فوجئ بالطفلة «جنى.ص»، ٨ سنوات، ابنة شقيقة المجنى عليها، فكتم أنفاسها قبل الصراخ، وذبحها هى الأخرى خشية الاعتراف عليه، وفر هاربًا من المنزل، إلا أن الجيران شاهدوه ملطخًا بالدماء.

واعترف المتهم خلال التحقيقات، بارتكاب جريمته، للانتقام من خطيبته السابقة، بسبب إنهائها علاقتهما وفسخ الخطبة، وإقدامها على الزواج من آخر غيره، مضيفًا أنه قتل الطفلة الأخرى عندما شاهدته، خشية افتضاح أمره.

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