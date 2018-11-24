"بعد قتل طالب لمعلمته".. الباز لأولياء الأمور: لا تجعلوا أبناءكم حالات فردية سيئة في المجتمع

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الضوء على واقعة قيام طالب بالصف الأول الثانوي، بقتل معلمته التي تبلغ من العمر 59 عاما، بسبب لعبة إلكترونية.

وأوضح في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن المدعو "سيف الدين. إ. س" 16 سنة - طالب بالصف الأول الثانوي مُقيم دائرة القسم، ارتكب الواقعة بعد ممارسة أحد الألعاب الإلكترونية، التي تعمل على أجهزة الحاسب الآلي، والهواتف الذكية، والتي تستند إلى وقائع إحدى مسلسلات الرسوم المتحركة المتداولة على موقع يوتيوب.

وذكر الباز، أن الطالب أحضر سكينا من منزله، وتوجه لمنزل المجني عليها كعادته أسبوعيا لتلقيه درس خصوصي لديها، ولدى دخوله لمنزلها طلب منها كوب ماء وغافلها وقام بتوجيه العديد من الطعنات إليها فأودى بحياتها وفر هاربا.



وأشار إلى أن وزارة الداخلية وجهت هذه المرة تحذيرا وتنبيها خاصا لأولياء الأمور بضرورة متابعة الأبناء، والرقابة عليهم ومعرفة البرامج التي يتابعونها.

وناشد الباز، أولياء الأمور والأهالي بضرورة متابعة أبنائهم، قائلا: "الناس اللي مقطومة على ولادها في الحياة علشان تأكلهم، ما تضيعش كل ده، وتخلي ابنك هو الحالة الفردية اللي يتضرب بيها المثل في الحياة".