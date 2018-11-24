محمد الباز يكتب: هل كان النبي محمد رسولًا فقط؟

طالما لا يوجد نص قطعى الثبوت والدلالة أو حديث متفق عليه فالواجب إعمال العقل وقياس الأشباه والنظائر



على هامش الفهم المقاصدى للسنة النبوية



التجديد لا يكون إلا بمراعاة ظروف العصر ومستجداته وقراءة الواقع قراءة جديدة



عند التعامل مع سُنة النبى ينبغى التفريق بين ثلاثة وجوه: صاحب الرسالة.. الإنسان.. والقائد العسكرى



دون عناء وبمرونة بحثية وجرأة فى الاجتهاد يدخل وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بكتابه «الفهم المقاصدى للسنة النبوية» إلى مساحة شائكة، تحيط بها الألغام من كل جانب.

أعرف أنه يستقر فى يقينك، كما يستقر فى يقين الجميع، أن كل ما صدر عن النبى محمد، صلى الله عليه وسلم، مقدس، لا بد أن نسير عليه دون أن نناقش أو نسأل أو نتأمل فيه، ولا يمكن أن تتوقف لتسأل نفسك مثلا: هل هو مناسب لعصرنا أم أننا تجاوزنا ما جرى فى زمنه، وعليه فبعض مما فعله لا يناسبنا؟.

وهنا سؤال أعتقد أننا سنجد الإجابة عنه بسهولة فى كتاب «الفهم المقاصدى» وهو: هل من المفروض أن نتعامل مع النبى محمد،، صلى الله عليه وسلم،، على أنه رسول فقط، أم أن هناك جوانب أخرى لا بد أن نتلمسها عنده؟

حقيقة الأمر التى قد لا تحتاج إلى اجتهاد الدكتور مختار جمعة، هى أن للنبى محمد ثلاثة وجوه.

الوجه الأول: هو صاحب الرسالة، الذى أرسله الله بكلمته لهداية الناس، وهو هنا «لا ينطق عن الهوى»، فكل ما يقوله كرسول مقدس، لأنه من عند الله، سواء كان هذا فيما نقله من القرآن الكريم، أو ما قاله من أحاديث نبوية، يدخل فى صلب العقيدة وكل ما له شأن برسالته.

الوجه الثانى: هو الإنسان، الذى يعيش فى بيئة معينة وفى زمان معين، هذه البيئة لها عاداتها وتقاليدها وأعرافها وثقافتها وذوقها فى الطعام الذى يأكله أبناؤها، ورؤيتها فى الزى الذى يرتديه أصحابها، وهذه الأشياء جميعها خاضعة لظرفها وسياقها، ولا يمكن أن نأخذ بها إلا إذا كنا نعيش فى بيئة مشابهة تماما لبيئة النبى محمد، وهنا لن نتعامل مع ما فعله على أنه مقدس، ولكن على أنه يناسبنا، لأنه يشبهنا فقط.

الوجه الثالث: هو القائد العسكرى الذى أسس دولة، وكان لا بد له أن يفعل ذلك، فرسالته ما كان لها أن تنتشر إلا بقوة منظمة يشرف على إعدادها بنفسه، وقد أتى النبى محمد من وضعيته كقائد ورئيس دولة أشياء لا يمكن أن نعممها، بل هى مقصورة أيضا على ظرفها وبيئتها، وإذا أردنا أن نلتمس من عنده قدوة فيما فعله كقائد، فهو أن نترك كل قائد عسكرى أو رئيس دولة ليأخذ ما يتناسب مع عصره وما تقتضيه ظروفه.

الحديث عن النبى كرسول مؤيد من الوحى يمكن أن يكون هنا من باب تحصيل ما حصل فعلا، لكن الإشارة إلى وجهيه،، صلى الله عليه وسلم،، كإنسان وقائد يمكن أن تفيدنا فى إطار ما قدمه مختار جمعة من منهج للتعامل العصرى مع السنة النبوية.

تحت عنوان «سنن العبادات وأعمال العادات» يقول مختار جمعة: من الخطأ الفادح الخلط بين سنن العبادات وأعمال العادات، وإلباس أعمال العادات ثوب سنن العبادات، بل الأدهى والأمر من ذلك هو الانغلاق والتحجر والإصرار غير المبرر على ذلك، مع أن الأصل فى السنة أن من فعلها فله أجرها وثوابها، ومن لم يفعلها فاته هذا الأجر والثواب.

هذا الإجمال يحتاج إلى تفصيل، أو على الأقل مثال واضح لنقترب أكثر من الصورة.

فعندما يحث النبى، صلى الله عليه وسلم، على صيام يوم عرفة أو يوم عاشوراء مثلا، فهذا أمر تعبدى يدخل فى سنن العبادات.

وعندما يشير إلى أن بداية الوضوء لا بد أن تكون بغسل اليدين ثم المضمضة ثم الاستنشاق، فهذا من سنن العبادات.

لكن ما يتصل بطريقة اللبس ووسائل السفر فهو من باب العادات، وما كان متاحا له، صلى الله عليه وسلم،، هو ومن يعيشون فى عصره.

يوضح مختار جمعة مقصده بمزيد من التفاصيل، عندما يقول: كما لا يمكن لعاقل أن يقول: لن أركب السيارة أو الطائرة اليوم، وسأسافر بالجمل كما كان النبى، صلى الله عليه وسلم، يفعل، فإنه ليس من المعقول أيضا القول بأن هذا اللباس أو ذلك غير موافق للسنة النبوية المشرفة، ما دام الثوب يستر العورة.

الأمر لا يزال فى حاجة إلى إيضاح.

يضيف جمعة: وبما أن عورة الرجل هى ما بين سرته وركبته، فكل ما يستر هذه العورة غير شفاف ولا مجسد لها فلا حرج فيه ولا إنكار على أصحابه، سواء ارتدى الشخص بذلة أم جلبابا، والأمر يحكمه العرف والعادة، فالعادة محكمة كما نص الفقهاء.

هل أدلكم على حقل ألغام دخله مختار جمعة؟

لقد ظللنا لعقود طويلة نعانى من بعض رجال الدين الذين كانوا يتعاملون مع ما يرتدون من زى أزهرى على أنه مقدس، لا يجب الاقتراب منه، بل إن هناك من وقف أمام منصات القضاء، لأن هناك من اتهمه بأنه أساء إلى الزى الأزهرى؟.

يفصل مختار جمعة فى هذه القضية بقوله: لا حرج أن يكون لعلماء الدين لباسهم الذى يميزهم عن سواهم، وكذلك الحال فى الأطباء والمحامين ورجال الجيش والشرطة أو القضاء، لكن أن نجعل سن هذا اللباس أو ذاك دينا وما سواه ليس دينا، فهو ما لم يقل به أحد من أهل العلم.

ما رأيكم فى استضافة الإمام الشافعى ولو قليلا؟

طبقا لما أثبته وزير الأوقاف، فإننا يجب أن نفهم ما ورد من آراء بعض العلماء فى ضوء عادات قومهم وزمانهم ومكانهم، فإذا كان الإمام الشافعى قد عد غطاء رأس الرجل من لوازم مروءته، فإنه إنما راعى ظروف بيئته وعصره، وقد رأينا فى عقود ماضية وعانينا فى بعض البيئات المعاصرة من يعد عدم غطاء الرأس مخلا بالمروءة، لأن عادة القوم جرت به، أما أن نجعل ذلك دينا وعلامة من علامات الصلاح والتقوى ومن يخالف ذلك يتهم فى دينه أو أن نحاول حمل الناس على ذلك باعتباره دينا أو سنة أو كلام فقيه واجب الاتباع، فهذا عين الجهل والتحجر والجمود.

يمد مختار جمعة يده إلى كتاب الموافقات، ليجد الإمام الشاطبى يقول فيه إن كشف رأس الرجل يختلف بحسب البقاع فى الواقع، فهو لذوى المروءات، قبيح فى البلاد المشرقية وغير قبيح فى البلاد المغربية، فالحكم الشرعى يختلف باختلاف ذلك فيكون عند أهل الشرق قادحا فى العدالة وعند أهل المغرب غير قادح.

لا يكتفى الإمام الشاطبى بما منحه لمختار جمعة، بل يزيد على ذلك بقوله: إن الأصل فى العادات الالتفات إلى المعانى، وبالاستقراء وجدنا الشارع قاصدا لمصالح العباد والأحكام العادية تدور عليه حيثما دار، فترى الشىء الواحد يمنع فى حال لا تكون فيه مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة جاز.

يقتحمنا الإمام القرافى مرة أخرى، أعرف أنكم ما زلتم تذكرونه؟

إنه هو بنفسه الإمام المصرى صاحب الفتوحات الفقهية.

يمد القرافى وزير الأوقاف بما يراه صحيحا، يقول: إن إجراء الأحكام التى مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد فهو خلاف الإجماع وجهالة فى الدين، بل لو خرجنا من ذلك البلد إلى بلد آخر، عوائدهم على خلاف عادة البلد، الذى كنا فيه أفتيناهم بعادة بلدهم، ولم نعتبر عادة البلد الذى كنا فيه، وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد عادته للبلد الذى نحن فيه لم نفته إلا بعادة بلده دون عادة بلدنا.

من فيض الإمام ابن القيم يثبت مختار جمعة ما يشد به ظهر اجتهاده، فينقل عنه قوله: من أفتى الناس بمجرد المنقول فى الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم، وأزمنتهم وأمنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل.

يؤنسنا فى مساحة التفريق بين ما هو عادة وما هو عبادة الإمام ابن عابدين.

هو محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقى، وهو فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية فى عصره، وله مؤلف شهير ومهم هو «رد المحتار على الدر المختار» وهو الكتاب الذى يعرف بـ«حاشية ابن عابدين»، وقد توفى فى عام ١٢٥٢ هجرية.

يقول ابن عابدين: المسائل الفقهية إما أن تكون ثابتة بصريح النص، وإما أن تكون ثابتة بضرب من الاجتهاد والرأى، وكثير منها يبنيه المجتهد على ما كان فى عرف زمانه، بحيث لو كان فى زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أولا، ولهذا قالوا فى شروط الاجتهاد: إنه لا بد من معرفة عادات الناس، فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله.

هل آن الأوان لنأتى إلى الوجه الثالث من وجوه النبى، صلى الله على وسلم، وهو وجه الحاكم والقائد العسكرى؟

يدخل مختار جمعة إلى مقصده من المقاصد مباشرة، يقول: النبى، صلى الله عليه وسلم، لم يكن نبيا فحسب، إنما كان نبيا ورسولا وحاكما وقائدا عسكريا، ففيما تصرف فيه باعتباره نبيا ورسولا فيما يتصل بشئون العقائد والعبادات والقيم والأخلاق، وصح نسبته إليه أخذ على النحو الذى بيّنه لأصحابه، ولا يختلف أمر البيان فيه باختلاف الزمان أو المكان، كونه من الأمور الثابتة، سواء اتصل الأمر بأمر الفرائض كصوم رمضان والصلاة والزكاة والحج، أو اتصل بأمر السنن الثابتة عنه كصوم عرفة أو صوم عاشوراء.

أما ما تصرف فيه النبى بصفته نبيا وحاكما أو بصفته نبيا وقائدا عسكريا، أو بصفته نبيا وقاضيا، فهو تصرف باعتبارين، باعتباره نبيا واعتباره حاكما أو قائدا أو قاضيا.

ما الذى نصل إليه من ذلك؟

الأمر ببساطة كما يذهب جمعة إلى أن ما تصرف فيه النبى، صلى الله عليه وسلم، باعتباره حاكما أو قائدا عسكريا أو قاضيا بقى من شروط وضرورات التصرف فيه توفر الصفة الأخرى وهى كون المتصرف حاكما أو قائدا عسكريا أو قاضيا، بحسب الأحوال.

من الضرورى أن يكون لدينا هنا مثال حى وواقعى مما جرى على يد النبى، لندلل به على ما يقصده وزير الأوقاف، والمثال من عنده هو.

يقول جمعة: مما تصرف فيه النبى، صلى الله عليه وسلم، باعتباره رسولا وحاكما معا قوله: «من أحيا أرضا ميتة فهى له».

يتداخل معنا فى الحديث هنا الإمام أبوحنيفة الذى يقول إن النبى، صلى الله عليه وسلم، تصرف هنا بالإمامة- أى بصفته حاكما- فلا يجوز لأحد أن يحيى أرضا إلا بإذن الإمام، لأن فيه تمليكا، فأشبه بالإقطاعات، والإقطاع يتوقف على إذن الإمام فكذلك الإحياء.

وعليه فلا يجوز لأحد أن يضع يده على قطعة من الأرض، ويقول أحييتها فهى لى وبينى وبينكم حديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قال هذا، فلا بد أن نرد عليه فإن النبى، صلى الله عليه وسلم، تصرف فى ذلك بصفته حاكما، فلا يجوز لغير الحاكم إصدار مثل هذا القرار المتعلق بالحق العام، أو المال العام أو الملك العام، وإلا لصارت الأمور إلى الفوضى وفتح أبواب لا تسد من الفتن والاعتداء على الملك العام، وربما الاحتراب والاقتتال بين الناس، إنما يجب أن يلتزم فى ذلك بما تنظمه الدساتير والقوانين التى تنظم شئون البلاد والعباد.

لدينا هنا مثال آخر من أعمال النبى، صلى الله عليه وسلم يدلل به مختار جمعة على ما يذهب إليه، يقول: ومما تصرف فيه النبى، صلى الله عليه وسلم، باعتباره قائدا عسكريا قوله: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فلا يجوز لأحد الآن أن يفعل ذلك، فإذا قتل إرهابيا فى مواجهة إرهابية فلا يجوز له أن يقول: أنا أولى بسلاحه أو سيارته وهاتفه، وما كان معه من أموال، لأن تصرف النبى، صلى الله عليه وسلم، كان بصفته حاكما وقائدا عسكريا، إنما يلتزم فى ذلك بما تنظمه القوانين والدساتير العصرية ونظام الدولة وقواتها المسلحة.

بقى مثال ثالث استند إليه مختار جمعة فى اجتهاده، ففيما تصرف فيه النبى، صلى الله عليه وسلم، باعتباره قاضيا قوله فى قضية الخلع، حيث أتت امرأة ثابت بن قيس النبى، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه فى خلق ولا دين، ولكنى أكره الكفر فى الإسلام، فقال رسول الله: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم،: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.

يخلص جمعة مما قاله النبى، صلى الله عليه وسلم، إلى أنه تصرف باعتباره نبيا وقاضيا، وهو أيضا من الأمور التى ينظمها القانون، وهو ما يعرف فى الفقه الإسلامى بتطليق القاضى، وله ضوابطه الشرعية والقانونية.

لقد منحنا النبى، صلى الله عليه وسلم، فرصة كبيرة من خلال فتحه باب الاجتهاد دون أن يضع أمام ذلك عوائق لا كبيرة ولا صغيرة، وأعتقد أنه فعل ذلك أيضا من أرضية رجل الدولة الذى يعرف أن كثيرا من الأمور سيقابلها الناس من بعده، ولا يجب أن يلزمهم بما قاله أو فعله هو، لأن معنى ذلك أن حياتهم لن تتقدم أبدا.

عندما كان يتحدث جمعة عن ضوابط من يتصدون لعملية تجديد الخطاب الدينى، عرج على مسألة الاجتهاد، وأقر بأن الإسلام فتح بابه واسعا.

لم يطلب النبى من أمته أن تجتهد من بعده، بل بدأ الأمر بنفسه، وكان الموقف فيه بعض من دوره كنبى وبعض من دوره كرئيس دولة.

تذكرون جميعا واقعة معاذ بن جبل.

يروى مختار جمعة الواقعة ضمن سياق دراسته، يقول: عندما بعث النبى، صلى الله عليه وسلم، سيدنا معاذ بن جبل رضى الله عنه إلى اليمن، قال له: كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضى بكتاب الله، قال: فإن لم تجد فى كتاب الله؟ قال: أقضى بسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد فى سنة رسول الله، قال أجتهد رأيى ولا آلو، قال: فضرب بيده فى صدرى، وقال: الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله.

قصد معاذ بن جبل بكلمته «ولا آلو» أنه لن يقصر النظر فى الاجتهاد والنظر فى المسألة، وقصد مختار جمعة من العودة إلى هذا الموقف التأكيد على أن هذا الحديث النبوى الشريف يعد عمدة فى فتح باب الاجتهاد وإعمال العقل إلى يوم القيامة.

لقد بدأ معاذ بالنظر فى كتاب الله، فإن وجد فيه المسألة مناط الفتوى حكما من كتاب الله ينطبق عليها واقعا حكم فيها بما ورد من كتاب الله، سواء كان حكما قطعى الثبوت والدلالة، أو كان حكما قطعى الثبوت ظنى الدلالة، أو مما يحتاج إلى إعمال العقل فى استخلاص الحكم، مع تحقق الغرض وانطباق النص على الواقع، فإن لم يجد فى المسألة نصا قرآنيا لا قطعى الدلالة ولا ظنيها، انتقل إلى سنة رسول الله، سواء كان الانتقال لتفسير النص القرآنى أو بيان مجمله، أو تقييد مطلقه، أو تخصيص عمومه، أو كان حديثا منشئا لحكم تفصيلى فى ضوء المقاصد العامة للتشريع المتضمنة فى كتاب الله، فإن لم يجد حديثا قاطعا بالحكم فى المسألة أو لم يجد فيها حديثا أصلا، عمد إلى إعمال العقل وقياس الأشباه والنظائر، واجتهد رأيه دون تقصير.

هل انتهى الأمر؟

لم ينته بعد، فلدى مختار جمعة ما يقوله عن واقعة معاذ بن جبل، وهو ما يمكن أن نحدده فى نقاط محددة.

أولا: كان النبى، صلى الله عليه وسلم، قد أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن فى حياته، ولم يقل له معاذ: إذا لم أجد حكما فى المسألة فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله أنتظر وأتوقف حتى أعود إليك أو سأرسل إليك رسولا، ولم يطلب النبى منه ذلك، بل أطلق له حرية الاجتهاد فى حياته، ولم يطلب منه حتى مراجعته وعرض ما يقضى به عليه، بل ترك له مساحة واسعة للاجتهاد والنظر، قائلا له: الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله.

ثانيا: أن النبى، صلى الله عليه وسلم، قال إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها، وطبيعى أن هذا التجديد لا يكون إلا بالاجتهاد والنظر ومراعاة ظروف العصر ومستجداته، وقراءة الواقع قراءة جديدة فى ضوء المقاصد العامة للتشريع.

ثالثا: لقد سار الصحابة على نهج النبى، صلى الله عليه وسلم، من بعده، فهذا سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه يبعث برسالته التاريخية فى القضاء إلى سيدنا أبى موسى الأشعرى، ومما ورد فيها: «القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلى إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، وآس بين الناس فى مجلسك ووجهك حتى لا يطمع شريف فى حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك، الفهم الفهم عندما يتلجلج فى صدرك ما لم يبلغك فى كتاب الله ولا فى سنة النبى واعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور عند ذلك، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى».

وكما فعل النبى، صلى الله عليه وسلم، فعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه، فلم يطلب من الأشعرى التوقف حتى يرجع إليه أيضا، كما أنه لم يطلب منه حتى جمع الناس على المسألة، وإن كان ذلك مما هو مستحب ومندوب، فيما يحتاج إلى ذلك، غير أن ولى الأمر أو المجتهد إنما يفعل ذلك متى احتاج إليه.

وقبل أن يترك مختار جمعة مساحته تلك، يثبت أن رأى الحاكم يقطع الخلاف فى المختلف فيه للمصلحة المعتبرة فى ضوء المقاصد العامة للشرع الحنيف.

لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فتصرف النبى – وهذه خلاصة الأمر - فى حياته كإنسان وكرئيس دولة جعل بعض الأحاديث مقصورة على عصرها، ولا يمكن أن تكون فاعلة فى حياتنا الآن.. وهذا حديث آخر سيمتد بيننا غدا.

