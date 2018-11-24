ضبط أخطر تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بالشرقية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة مدير ها اللواء مجدي السمري مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن فى ضبط تجار المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة في عدد من المحافظات.



أسفرت تلك الحملات بالتنسيق مع اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام عن ضبط عاطلين لقيامهما بالإتجار فى المواد والأقراص المخدرة، وترويجها على عملائهما بنطاق دائرة مركز شرطة الزقازيق.



وذلك فى كمين أعد لضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية وبحوزتهما 37 تذكرة لمخدر الهيروين معدة للترويج وزنت 37 جرام، 5 قطع لمخدر الحشيش معدة للترويج وزنت 30 جرام، 7 أقراص من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، عدد 2 هاتف محمول، مبلغ مالى، سلاح أبيض (كتر).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق وجارى استمرار الحملات الأمنية.