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السبت 24/نوفمبر/2018 - 09:55 م

دراسة: المصريون ينفقون 10 مليارات جنيه على الدجالين

دراسة: المصريون ينفقون
إسلام جمال
dostor.org/2409439

كشفت آخر الدراسات التي أجريت بمعرفة المركز القومى للبحوث الجنائية أن المصريين ينفقون قرابة 10 مليارات جنيه سنويًا على قراءة الغيب وفك السحر والعلاج من الجان.

وأضافت الدراسة أن هناك ربع مليون دجال يمارسون أنشطة الشعوذة فى العالم العربى، وأن 200 ألف شخص فى مصر يدعون العلاج من الأمراض من خلال تحضير الأرواح.

كما أن البعض يخلط بين المس الشيطاني والطب النفسي، بل فقد تسببت الكثير من المعتقدات التي تربي عليها شريحة كبيرة من المصريين في أن المس ليست له علاقة بالطب النفسي، والسؤال الذي يطرح نفسه هل المس الشيطاني والعلاج بالقرآن له علاقة بالطب النفسي؟

من جانبها، قالت الدكتورة صافيناز عبدالسلام، استاذ الطب النفسي، إن الإعلام له دور كبير في انتشار الدجالين وأوهام السحر والشعوذة، لافتة إلى أن بعض الأفلام ساعدت بشكل مضاد في توعية المجتمع بحقيقة الدجالين، مضيفة أن الذهاب إلى الطبيب النفسي حل أمثل لهذه المشكلات.

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