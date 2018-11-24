الأقباط يبدأون صوم الميلاد.. والبابا فى خلوة روحية

يبدأ الأقباط الأرثوذكس، صوم الميلاد، الذى يستمر ٤٣ يومًا، وينتهى فى ٧ يناير المقبل، بحلول عيد الميلاد المجيد، ويسمح للأقباط، خلال صوم الميلاد، بتناول الأطعمة النباتية، والأسماك، فى وقت تُقام فيه القداسات الإلهية يوميًا.



وكشف مصدر كنسى عن أن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، يقضى صوم الميلاد ما بين القاهرة والإسكندرية ودير الأنبا بيشوى، الذى يقضى فيه خلوات روحية، وهو طقس رهبانى يتبعه البابا خلال فترة الصوم ويحرص على متابعة أحوال الكنيسة بمصر والمهجر من خلال مقره البابوى بمركز اللوجوس بالدير.



وأضاف المصدر، لـ«الدستور»: «من المقرر أن يترأس البابا قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة الكبرى بالكاتدرائية المرقسية، فى ٦ يناير المقبل، وسيتلقى التهنئة صبيحة يوم العيد بمقره البابوى بنفس المكان».

فى سياق متصل، قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنيسة الكبرى بكاتدرائية العباسية لن تستقبل قداسات صوم الميلاد، لأن التجديدات لم تنته بشكل كامل بعد.