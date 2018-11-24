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السبت 24/نوفمبر/2018 - 10:25 م

باهر المحمدى: لم أوقع لـ«الأهلي» أميل لـ«الزمالك».. وأوروبا هدفى الأول

باهر-محمدى
باهر-محمدى
أحمد أشرف
dostor.org/2409385

خطف باهر المحمدى، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الإسماعيلى، الأضواء منذ بداية الموسم الحالى، بإجادته اللعب فى مركزى الظهير الأيمن وقلب الدفاع، وثبات مستواه، ما دفع المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، لضمه إلى صفوف «الفراعنة».

وخاض «المحمدى» أولى مبارياته الدولية أمام النيجر، وسجل أول أهدافه فى مرمى تونس، وأصبح من العناصر الأساسية، ما دفع الأهلى والزمالك لمحاولة ضمه فى يناير المقبل.
عن هذه المفاوضات وطموحاته مع المنتخب يتحدث فى الحوار التالى.

■ ما حقيقة توقيعك للنادى الأهلى مؤخرًا؟
- لم يحدث أن وقعت للنادى الأهلى أو لأى نادٍ آخر، وعقدى مستمر مع الإسماعيلى حتى صيف ٢٠٢٣. كانت هناك مفاوضات من الأهلى منذ عام، لكن الآن، أى معلومات عن وجود مفاوضات مع إدارة الإسماعيلى بشأنى، أعرفها من وسائل الإعلام فقط.
■ من فاوضك من الأهلى وكيف كان ردك فى ذلك الوقت؟
- سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى فى ذلك الوقت، تحدث مع وكيلى تامر النحاس، وفى الوقت نفسه كانت هناك مفاوضات من جانب الزمالك، لكنى جعلت الأمور فى يد إدارة الإسماعيلى التى حسمت القرار ببقائى.
■ وأيهما تفضل الأهلى أم الزمالك؟
- بيتى هو الإسماعيلى وأنا مستمر معه، ولن أرحل إلا لو تلقيت عرضًا فى أحد الدوريات الأوروبية، وهذا هو هدفى الذى أسعى له فى المستقبل.
■ لكن إذا كان الاختيار بين الأهلى والزمالك، من ستفضل؟
- فى هذه الحالة ستكون الأولوية للزمالك الذى سبق وأن لعبت فى صفوفه وأعلم جيدًا الأجواء هناك، كما أن أغلب لاعبى الفريق الأبيض أصدقائى وعائلتى تشجع الزمالك إلى جانب الإسماعيلى فى المقام الأول.
■ هل تلقيت عرضًا من بيراميدز؟
- أحمد حسن وهادى خشبة تحدثا معى بالفعل لكننى فضلت أن تكون المفاوضات مع إدارة الإسماعيلى التى رفضت رحيلى.
■ كيف جاء اختيارك للانضمام إلى المنتخب؟
- رشحنى هانى رمزى، المدرب المساعد للمنتخب، الذى تحدث معى بعد مباراة الإسماعيلى ومصر للمقاصة فى الدورى، وأبلغنى باختيارى للانضمام لمعسكر المنتخب قبل مباراة النيجر التى فزنا فيها بسداسية، وانتابتنى سعادة، ولعل هذا الخبر كان أسعد خبر سمعته فى حياتى.
■ من أقرب لاعبى المنتخب إليك؟
- أحمد حجازى ومحمد صلاح هما الأقرب لى، الأول سبق ولعبت بجواره عندما كان لاعبًا فى الإسماعيلى وكان يتم تصعيدى من الفريق الرديف للتدريب والمشاركة مع الفريق الأول، وصداقتى له ساعدتنى كثيرًا على التقرب من محمد صلاح نجم المنتخب الذى دائمًا ما يقدم لى الدعم والنصيحة، وهو أول من طالبنى بالتفكير فى الاحتراف إذا أتيحت لى الفرصة.
■ ما رأيك فى نتائج الإسماعيلى هذا الموسم؟
- صادفنا سوء حظ غريب فى بداية الموسم، وكثرة الإصابات تسببت فى أزمة كبيرة للجهاز الفنى السابق، لكن الوضع تغير بعض الشىء مع وجود فييرا، ولا يزال الفريق بحاجة للتأقلم على الطريقة التى يعتمد عليها المدير الفنى الجديد، وأتمنى من جماهير الإسماعيلى عدم الضغط على الفريق، وأنا على ثقة أن الجهاز الفنى قادر على قيادة الفريق لتحقيق الانتصارات والوجود على الأقل فى مركز متقدم بجدول الدورى.
■ من أفضل مدرب تدربت معه ومن المدرب الذى تتمنى اللعب معه؟
- أفضل مدرب عملت معه هو أحمد حسام «ميدو»، سواء عندما كان مدربًا فى الإسماعيلى أو مع الزمالك، وأجيرى أيضًا من أفضل المدربين الذين عملت معهم، لكن ميدو كان صاحب فضل كبير علىّ فى تطور أدائى وفى توظيفى بأكثر من مركز داخل الملعب. أما المدرب الذى أتمنى العمل معه فهو حسام حسن، لأنه من أكثر المدربين الذين يساهمون فى تطوير أداء اللاعب وتقديم أفضل ما لديه.

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