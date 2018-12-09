بث مباشر مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر .. لايف كورة اونلاين فى نهائي كأس ليبرتادوريس





تذاع اليوم مباراة ريفير بليت وبوكا جونيورز فى إياب نهائي كأس ليبرتادوريس دوري أبطال أمريكا الجنوبية، ونقدم لكم بث مباشر مباراة ريفير بليت وبوكا جونيورز فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، تابعو ماتش ريفير بليت اليوم عبر موقعنا

مشاهدة مباراة ريفير بليت وبوكا جونيورز

يستضيف اليوم السبت، ملعب "المونومينتال"في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس ، مباراة مثيرة بين ريفير بليت وبوكا جونيورز فى إياب نهائي كأس ليبرتادوريس دوري أبطال أمريكا الجنوبية

يأتي ذلك بعد تعادل فريقي ريفير بليت وبوكا جونيورز في الدور الذهاب الذي تم تنظيمه في الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري على ملعب بومبونيرا على أرض فريق بوكا جونيورز ، حيث انتهت بهدفين لكلتا الفريقين.

بث مباشر مباراة ريفير بليت وبوكا جونيورز

واستطاع فريق ريفر بليت الحصول على اللقب ثلاث مرات كان أخرها في عام 2015، بينما لم يتمكن فريق بوكا جونيورز من الحصول على اللقب منذ عام 2007

ومن المقرر أن يتأهل الفائز باللقب في بطولة كأس العالم للأندية والتي من المنتظر إقامتها خلال الشهر المقبل في دولة الإمارات.

مشاهدة مباراة ريفير بليت اليوم

ويسعى ريفر بليت للفوز باللقب ليتمكن من تحقيق لقبه الرابع في تاريخ البطولة، بعد تمكنه من الفوز على فريق تايجرز المكسيكي في إياب نهائي نسخة 2015 بثلاثية نظيفة.

ويمتلك فريق بوكا جونيورز فرصة كبيرة للوصول للصدارة التاريخية بفوزه في لقاء اليوم ، حيث أنه يعتبر ثاني أكبر الأندية تتويجا في تاريخ البطولة برصيد 6 ألقاب أخرهم عام 2007.

موعد مباراة ريفير بليت وبوكا جونيورز

تذاع مباراة ريفير بليت وبوكا جونيورز في تمام الساعة الحادية عشر بتوقية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر.

تشكيلة ريفير بليت وبوكا جونيورز فى مباراة اليوم

تشكيلة ريفير بليت في مباراة اليوم

فرانكو أرماني، جونزالو مونتيل، جوناتان مايدانا، خافيير بينولا، ميلتون كاسكو، إزكويل بالاسيوس، ليوناردو بونزيو، إنزو بيريز، جونزالو مارتينيو، لوكاس براتو، رودريجو مورا (خوان كينتيرو).

تشكيلة بوكا جونيورز في مباراة اليوم

إستيبان أندرادا، ليوناردو جارا، كارلوس إزكويردوس، ليساندرو ماجايان، لوكاس أولازا، فيلمار باريوس، نايتان نانديز، بابلو بيريز، سيباستيان فيلا، رامون أبيلا، ماورو زاراتي (كارلوس تيفيز، داريو بينديتو، أوجستين ألميندرا).

القنوات الناقلة لمباراة ريفير بليت وبوكا جونيورز



