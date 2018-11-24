مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في الدوري الاسباني





مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في مباراة نارية يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا على نظيره أتلتيكو مدريد في العاشرة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة الحادية عشر الا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني 2018-2019، بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم اون لاين.





البرسا يدخل موقعة اليوم وهو قادم من هزيمة قاسية أمام ريال بيتيس في الجولة 12 من الليجا بأربعة أهدافٍ لثلاثة في معقله كامب نو وعلى الرغم من هزيمة البرسا الا انه مازال متربعا على عرش الليجا بـ24 تقطة وبفارق تقطة وحيدة عن أقرب ملاحقيه إشبيلية ولن يقبل رفاق ليونيل ميسي بخسارة جديدة ستجعله يترنح عن القمة ويعول فريق برشلونة كثيرا على الخط الأمامي المدجج بالنجوم وسيفتقد البرسا لنجمه البرازيلي كوتينيو بسبب الإصابة بالإضافة للنجم الكرواتي ايفان راكيتيتش فيما سيحل بديلا له ديمبيلي، بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع اليوم.





مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في الدوري الاسباني





أتلتيكو مدريد يقدم موسماً جيداً إلى حد ما على الصعيد المحلي فيعد الروخبلانكوس أقل الفرق تلقياً للهزيمة في الدوري الإٍسباني حيث لم يتلقى سوى هزيمة واحدةً فقط كانت من سيلتا فيجو في سبتمبر الماضي وسيدخل الروخيبلانكوس الكلاسيكو ضد برشلونة وهو في المركز الثالث برصيد 23 نقطة متأخراً بفارق الأهداف عن إشبيلية الوصيف ومتقدماً بفارق الأهداف أيضاً على ألافيس الرابع وسيسعى بكل قوة لتحقيق الفوز من أجل خطف الصدارة، لايف مشاهدة مباراة برشلونة امام أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم.





دييجو سيميوني المدير الفني لفريق اتلتيكو مدريد سيكون حريصا على تقديم واحدة من مبارياته الممتعة وسيسعى لتقييد مفاتيح لعب البرسا خاصة ليونيل ميسي وتنقل بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيكومدريد في العاشرة الا ربع مساءا اليوم السبت 24 -11-2018، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 3، رابط سريع مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكومدريد بث مباشر اليوم.





مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في الدوري الاسباني