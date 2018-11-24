القاهرة : السبت 24 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:19 م

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر كورة لايف
10:04 ص

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة
12:15 ص

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد
09:30 م

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات
09:24 م

زوج مخلوع يحتفل بانفصاله على «فيسبوك»: «همّ وانزاح عن قلبى والله»
08:25 م

كارتيرون يرد على إقالته من الأهلى برسالة عاطفية
08:02 م

مستقبل نتنياهو
04:41 ص

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا
12:51 ص

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون
07:48 م

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
الكابتن
السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:24 م

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة برشلونة
الدستور الرياضي
dostor.org/2409352

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في مباراة نارية يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا على نظيره أتلتيكو مدريد في العاشرة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة الحادية عشر الا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني 2018-2019، بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم اون لاين.

البرسا يدخل موقعة اليوم وهو قادم من هزيمة قاسية أمام ريال بيتيس في الجولة 12 من الليجا بأربعة أهدافٍ لثلاثة في معقله كامب نو وعلى الرغم من هزيمة البرسا الا انه مازال متربعا على عرش الليجا بـ24 تقطة وبفارق تقطة وحيدة عن أقرب ملاحقيه إشبيلية ولن يقبل رفاق ليونيل ميسي بخسارة جديدة ستجعله يترنح عن القمة ويعول فريق برشلونة كثيرا على الخط الأمامي المدجج بالنجوم وسيفتقد البرسا لنجمه البرازيلي كوتينيو بسبب الإصابة بالإضافة للنجم الكرواتي ايفان راكيتيتش فيما سيحل بديلا له ديمبيلي، بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع اليوم.

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في الدوري الاسباني

أتلتيكو مدريد يقدم موسماً جيداً إلى حد ما على الصعيد المحلي فيعد الروخبلانكوس أقل الفرق تلقياً للهزيمة في الدوري الإٍسباني حيث لم يتلقى سوى هزيمة واحدةً فقط كانت من سيلتا فيجو في سبتمبر الماضي وسيدخل الروخيبلانكوس الكلاسيكو ضد برشلونة وهو في المركز الثالث برصيد 23 نقطة متأخراً بفارق الأهداف عن إشبيلية الوصيف ومتقدماً بفارق الأهداف أيضاً على ألافيس الرابع وسيسعى بكل قوة لتحقيق الفوز من أجل خطف الصدارة، لايف مشاهدة مباراة برشلونة امام أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم.

دييجو سيميوني المدير الفني لفريق اتلتيكو مدريد سيكون حريصا على تقديم واحدة من مبارياته الممتعة وسيسعى لتقييد مفاتيح لعب البرسا خاصة ليونيل ميسي وتنقل بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيكومدريد في العاشرة الا ربع مساءا اليوم السبت 24 -11-2018، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 3، رابط سريع مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكومدريد بث مباشر اليوم.

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في الدوري الاسباني

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 3 ساعات

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر كورة لايف

منذ حوالي 19 ساعة

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد

منذ يوم

كارتيرون يرد على إقالته من الأهلى برسالة عاطفية

منذ يومين

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون

منذ 3 أيام

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف

منذ 3 أيام

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت

الآن

مقتل مصرى بطلق نارى فى السعودية

الدستور «نيوزليتر 13».. نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

السودان يرفع الحظر عن 19 سلعة مصرية

"مميش" يستقبل وفد الدفعة 20 للبحرية المصرية

ads
الأكثر قراءة

إلزام أحمد عز بدفع 36 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لتوأم "زينة"

لعبة إلكترونية جديدة تقود طالب لقتل مدرسته بالإسكندرية

بعد مقتل معلمة الإسكندرية.. تحذير جديد من "الداخلية" بشأن الألعاب الإلكترونية

مقتل مصرى بطلق نارى فى السعودية

ألبومات الصور

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

بدء مؤتمر الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة بمشاركة 8 دول

كواليس ليلة رعب سكان فيصل بسبب ميل برج سكىنى (صور)

بالفيديو.. مياه الأمطار تغسل شوارع وسط البلد

نجم الساعة

يلاشوت Mo Salah.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر| بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد korastar| شاهد Liverpool الآن

الأكثر قراءة

إلزام أحمد عز بدفع 36 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لتوأم "زينة"

لعبة إلكترونية جديدة تقود طالب لقتل مدرسته بالإسكندرية

بعد مقتل معلمة الإسكندرية.. تحذير جديد من "الداخلية" بشأن الألعاب الإلكترونية

مقتل مصرى بطلق نارى فى السعودية

ads
كشكول

أسيوط الأزهرية تنهى تدريب الطلاب على امتحان الثانوية الجديد

وزير المالية بتجارة عين شمس: علمائنا هم ركيزة حل مشكلات المجتمع

التعليم تكشف لـ"كشكول" حقيقة عودة مستوى رفيع الثانوية العامة

معهد العلوم الإسلامية يحتفل بالمولد النبوى بالإنشاد باللغة الإنجليزية

جامعة الأزهر تحتفل بالمولد النبوى بحضور محافظ أسيوط

الأمصار

اعتقال 43 فرنسي في مظاهرة ضد ارتفاع أسعار الوقود

مقتل 20 مدنياً في قصف قوات التحالف على دير الزور

تعرف على سر احتفال صلاح الجديد بعد هدفه في واتفورد

القبض على إرهابي خطير في الجزائر

"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجير داخل مسجد بأفغانستان

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

بعثة يابانية للبحث عن الماء في القمر

مشاكل تؤرق مالكي الهواتف الذكية

"ناسا" تحذر من اقتراب كويكبين عملاقين من الأرض

مباريات
الصحة

أسماك مكسيكية تنقذ حياة ملايين البشر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎