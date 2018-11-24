بوروسيا دورتموند يواصل صداراته للدوري الألماني بفوزه على ماينز

واصل فريق بوروسيا دورتموند تربعه على صدارة الدوري الألماني بعد فوزه الثمين على مضيفه ماينز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بملعب "أوبيل أرينا"، وذلك في إطار مباريات الجولة الـ 12 من المسابقة.



تقدم باكو ألكاسير لدورتموند في الدقيقة 66، وتعادل روبين كايسون لماينز في الدقيقة 70، بينما نجح لوكاش بيشتشيك في تسجيل هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة 76.



بهذا الفوز، رفع دورتموند رصيده إلى 30 نقطة في صدارة ترتيب فرق الـ "البوندسليجا"، بينما تجمد رصيد ماينز عند 15 نقطة في المركز العاشر.



وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة، حقق فريق فورتونا دوسلدورف تعادلا مثيرا مع مضيفه بايرن ميونخ بنتيجة (3-3)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "أليانز أرينا".



سجل أهداف البايرن كل من نيكلاس سولي في الدقيقة 17، وتوماس مولر "هدفان" في الدقيقتين 20 و58.. بينما أحرز أهداف فورتونا كل من البلجيكي دودي لوكيباكيو "هاتريك"، في الدقائق 44 و78 و93.



وبهذه النتيجة، رفع البايرن رصيده إلى 21 نقطة؛ ليواصل البقاء في المركز الخامس.. بينما استقر دوسلدورف في المركز الـ17 بعد وصوله إلى 9 نقاط.



وعلى ملعب "إمبولس أرينا"، فاز اينتراخت فرانكفورت على مضيفه أوجسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف؛ ليرفع فرانكفورت رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني.. بينما تجمد رصيد أوجسبورج عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.



وعلى الملعب الأولمبي ببرلين، تعادل هوفنهايم مع مضيفه هيرتا برلين بنتيجة (3 ـ 3)؛ ليرفع هوفنهايم رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس مقابل 17 نقطة لهيرتا برلين في المركز الثامن.



وفاز فولفسبورج على ضيفه لايبزيج بهدف نظيف سجله جيروم روسيلون في الدقيقة 50 من عمر المباراة؛ ليصبح رصيد فولفسبورج 15 نقطة في المركز التاسع.. فيما توقف رصيد لايبزيج عند 22 نقطة في المركز الرابع.

