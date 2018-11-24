القاهرة : السبت 24 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:19 م

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر كورة لايف
10:04 ص

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة
12:15 ص

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد
09:30 م

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات
09:24 م

زوج مخلوع يحتفل بانفصاله على «فيسبوك»: «همّ وانزاح عن قلبى والله»
08:25 م

كارتيرون يرد على إقالته من الأهلى برسالة عاطفية
08:02 م

مستقبل نتنياهو
04:41 ص

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا
12:51 ص

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون
07:48 م

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
عالم
السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:19 م

إيران تصدر 90% من احتياجات العالم من الزعفران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2409344

أكدت وزارة الزراعة في إيران أن صادرات البلد من نبات "الزعفران" المجفف، قاربت الـ135 طنا خلال 7 أشهر من العام الجاري.

وقال مساعد وزير الزراعة الإيراني جواد ميرعرب: "قيمة صادرات الزعفران خلال هذه الفترة بلغت 178 مليون دولار.. صادراتنا من الزعفران، خلال هذه المدة، حققت زيادة بنسبة 27 %، في القيمة، و48 % في الوزن مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي".

وأضاف: "من المتوقع أن تبلغ كمية المنتج خلال العام الجاري 400 طن، كما أن مساحة الأراضي المزروعة بهذا المحصول تبلغ 108 آلاف هكتار".

وأكد المسؤول الإيراني، أن المنتج في البلاد قارب 367 طنا خلال العام الجاري، صدر منه 263 طنا، معربا عن توقعاته بزيادة كمية الإنتاج والتصدير لاحقا.

وتنتج إیران 90 بالمئة من "الزعفران" المنتج عالميا، إذ يبلغ حجم الإنتاج العالمي 430 طنا فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المنتج النباتي في إیران 400 طن سنويا.

وتصدر إيران، الزعفران إلى 50 بلدا في العالم، وبدأت 20 محافظة بزراعة المحصول في الأعوام الأخيرة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 9 ساعات

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

منذ يوم

مستقبل نتنياهو

منذ يومين

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا

منذ يومين

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا

منذ 5 أيام

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب

منذ اسبوع

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر

الآن

مقتل مصرى بطلق نارى فى السعودية

الدستور «نيوزليتر 13».. نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

السودان يرفع الحظر عن 19 سلعة مصرية

"مميش" يستقبل وفد الدفعة 20 للبحرية المصرية

ads
الأكثر قراءة

إلزام أحمد عز بدفع 36 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لتوأم "زينة"

لعبة إلكترونية جديدة تقود طالب لقتل مدرسته بالإسكندرية

بعد مقتل معلمة الإسكندرية.. تحذير جديد من "الداخلية" بشأن الألعاب الإلكترونية

الأرصاد تحذر من الصيد في الطقس السيئ

ألبومات الصور

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

بدء مؤتمر الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة بمشاركة 8 دول

كواليس ليلة رعب سكان فيصل بسبب ميل برج سكىنى (صور)

بالفيديو.. مياه الأمطار تغسل شوارع وسط البلد

نجم الساعة

يلاشوت Mo Salah.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر| بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد korastar| شاهد Liverpool الآن

الأكثر قراءة

إلزام أحمد عز بدفع 36 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لتوأم "زينة"

لعبة إلكترونية جديدة تقود طالب لقتل مدرسته بالإسكندرية

بعد مقتل معلمة الإسكندرية.. تحذير جديد من "الداخلية" بشأن الألعاب الإلكترونية

الأرصاد تحذر من الصيد في الطقس السيئ

ads
كشكول

أسيوط الأزهرية تنهى تدريب الطلاب على امتحان الثانوية الجديد

وزير المالية بتجارة عين شمس: علمائنا هم ركيزة حل مشكلات المجتمع

التعليم تكشف لـ"كشكول" حقيقة عودة مستوى رفيع الثانوية العامة

معهد العلوم الإسلامية يحتفل بالمولد النبوى بالإنشاد باللغة الإنجليزية

جامعة الأزهر تحتفل بالمولد النبوى بحضور محافظ أسيوط

الأمصار

اعتقال 43 فرنسي في مظاهرة ضد ارتفاع أسعار الوقود

مقتل 20 مدنياً في قصف قوات التحالف على دير الزور

تعرف على سر احتفال صلاح الجديد بعد هدفه في واتفورد

القبض على إرهابي خطير في الجزائر

"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجير داخل مسجد بأفغانستان

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

بعثة يابانية للبحث عن الماء في القمر

مشاكل تؤرق مالكي الهواتف الذكية

"ناسا" تحذر من اقتراب كويكبين عملاقين من الأرض

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

أسماك مكسيكية تنقذ حياة ملايين البشر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎