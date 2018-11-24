إيران تصدر 90% من احتياجات العالم من الزعفران

أكدت وزارة الزراعة في إيران أن صادرات البلد من نبات "الزعفران" المجفف، قاربت الـ135 طنا خلال 7 أشهر من العام الجاري.



وقال مساعد وزير الزراعة الإيراني جواد ميرعرب: "قيمة صادرات الزعفران خلال هذه الفترة بلغت 178 مليون دولار.. صادراتنا من الزعفران، خلال هذه المدة، حققت زيادة بنسبة 27 %، في القيمة، و48 % في الوزن مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي".



وأضاف: "من المتوقع أن تبلغ كمية المنتج خلال العام الجاري 400 طن، كما أن مساحة الأراضي المزروعة بهذا المحصول تبلغ 108 آلاف هكتار".



وأكد المسؤول الإيراني، أن المنتج في البلاد قارب 367 طنا خلال العام الجاري، صدر منه 263 طنا، معربا عن توقعاته بزيادة كمية الإنتاج والتصدير لاحقا.



وتنتج إیران 90 بالمئة من "الزعفران" المنتج عالميا، إذ يبلغ حجم الإنتاج العالمي 430 طنا فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المنتج النباتي في إیران 400 طن سنويا.



وتصدر إيران، الزعفران إلى 50 بلدا في العالم، وبدأت 20 محافظة بزراعة المحصول في الأعوام الأخيرة.