وفاة المخرج البريطاني نيكولاس روج

توفي نيكولاس روج، المخرج السينمائي البريطاني، عن عمر يناهز التسعين عاما، وفقا لما قالته عائلته لاتحاد الصحافة البريطاني.



وقال ابنه جونج لوكالة الصحافة البريطانية، إن والده توفي مساء أمس الجمعة، معبرا عن حزنه العميق لوفاة والده.



وأشار ابنه جونج إلى أن عيد ميلاد والده التسعين كان في أغسطس الماضي، وفق شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.



ويعتبر فيلم "أداء" Performance الذي أخرجه المخرج بمشاركة الكاتب دونالد كاميل في العام 1969، من أهم الأفلام التي قدمها المخرج الراحل والمثيرة للجدل، بجانب أفلام أخرى مثل Cold Heaven وHeart of Darkness وTwo Deaths.