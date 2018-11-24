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السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:14 م

بعثة يابانية للبحث عن الماء في القمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2409337

تعتزم الوكالة اليابانية للبحوث الجوية والفضائية أن ترسل عام 2023 بعثة علمية دولية إلى القمر بغية التأكد من وجود موارد للماء هناك.

وقال رئيس الوكالة "هيروشي ياماكاوا" في حديث أدلى به لمجلة "روسكي كوسموس" (الفضاء الروسي): "ننوي أولا تصميم تكنولوجيا " SLIM " التي نعمل على إعدادها حاليا لتحقيق الهبوط الدقيق على سطح القمر، ثم سنرسل بعثة علمية إلى قطب القمر لنتأكد من وجود موارد الماء هناك، ويتوقع أن تنطلق البعثة في أبريل عام 2023".

وبحسب قول "ياماكاوا" فإن وكالته بصدد إعداد سيناريوهات لتحقيق البعثات القمرية المأهولة المستقبلية، وتصميم مركبة مأهولة تقوم بجمع عينات من التربة القمرية، ورفعها إلى المدار القمري، حيث ستعمل محطة مدارية، في حين تبحث حاليا الوكالات الفضائية الخمس مشاركتها في مشروع إنشائها بدءًا من عام 2020.

وقال "ياماكاوا" إن الوكالة الفضائية اليابانية بصدد وضع برنامج واسع للبحوث العلمية على سطح القمر والتي ستجري بدعم من المحطة القمرية المدارية.

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