الاتصالات: ضخ استثمارات 4.5 مليار جنيه خلال 2019

قال المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، إن الشركة رفعت حجم الاستثمارات المقرر ضخها خلال 2019 لتتراوح بين 3.5 إلى 4.5 مليار جنيه، وذلك بهدف مواكبة النمو والطلب المتزايد على خدمات نقل البيانات.



وأكد متولي، في تصريحات اليوم السبت للإعلان عن مشاركة الشركة في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو آي سي تي 2018 الذي تنطلق فعالياته غدا الأحد، أهمية الدور الذي تقوم به الدولة في ملف التحول إلى اقتصاد رقمي، وتعزيز الشمول المالي، وأثنى على قرار تأسيس المجلس الأعلى للمدفوعات، والذي أوضح بشكل كبير رؤية الدولة وتوجهها، متوقعا أن يشهد هذا الملف تغيرا كبيرا في الفترة المقبلة، ولا سيما أن البنك المركزي المصري يعمل على عدة إجراءات ستحفز كثيرا من هذا النشاط.



وقال إنه برغم التوجه الكبير للدولة في هذا الملف، إلا أن خدمات تحويل الأموال عبر الموبايل لا تزال تحتاج إلى توعية للعملاء من جانب الشركات، مشيرا إلى أن هناك مناقشات مع الوزارة لتدشين مراكز خدمات في إحدى المناطق التكنولوجية الجديدة.



وأضاف أن اتصالات مصر تعمل على ضغط تكاليف الإنتاج في ظل تباطؤ نمو أعداد العملاء نتيجة فرض القرارات الأخيرة منها رسم التنمية الجديد الذي فرض على الخطوط الجديدة، مؤكدًا أن الشركة تعمل على تعظيم عائداتها.



وتابع أن قطاع الاتصالات ينمو مع تطور الاقتصاد في مصر ككل، وأن الشركات العاملة في المجال توجه خططها وتوسعاتها حسب تطور الاقتصاد والاستثمار العام في الدولة، مشيرا إلى أن اتصالات مصر تتوسع في نشر محطات المحمول بهدف التغطية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطات القائمة وإنشاء محطات تكفي الأعداد الكبيرة من المستخدمين.



وكشف عن اعتزام شركة اتصالات مصر إعلان الإطلاق التجاري لخدمات التليفون الثابت الأرضي الافتراضي في السوق المصري، وذلك تحت كود (02612) ضمن فعاليات معرض كايرو آي سي تي 2018.



وأكد المهندس حازم متولي أن شركته مؤهلة لاستيعاب أي نمو على شبكة المصرية للاتصالات، استنادا إلى الاتفاق القائم مع الشركة المصرية للاتصالات، والمقرر له 5 سنوات، حيث تقدم المصرية خدماتها اعتمادا على شبكة اتصالات بنظام التجوال المحلي.



ولفت إلى أنه تم تعديل اتفاقية التجوال المحلي مع الشركة المصرية للاتصالات وأصبحت مرضية بشكل أكبر للطرفين وتم زيادة مدتها لتصل إلى 5 سنوات بدلًا من ثلاث فقط.



وحول الترددات الجديدة، أكد متولي أن اتصالات مصر قبل الحصول على ترخيص الجيل الرابع كانت في حاجة شديدة للترددات، إلا أن الوقت الحالي ليست هناك ضرورة لذلك الآن وحتى 3 سنوات قادمة يمكن لاتصالات الاستفادة من الحجم المتاح لها.



وأكد أن شركة اتصالات مصر لديها معايير جودة صارمة، وأنها أول شركة تقوم بتوقيع لائحة جزاءات جودة الخدمة طواعية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وحتى الآن لم يتم توجيه أي إنذارات للشركة، مرحبا بأي جهود تبذلها الدولة لتعزيز ذلك عن طريق قيام أي جهات عالمية بقياسات الجودة.



وعن الخدمات التكنولوجية المضافة على خدمات الاتصالات قال متولي: "الخدمات التكنولوجية الجديدة مثل إنترنت الأشياء وتحويل الأموال عبر المحمول وحلول إدارة المدن الذكية، هي المستقبل واتصالات مصر مهتمة دائمًا بمواكبة أحدث تطورات التكنولوجيا، والدليل على ذلك أن عملاء اتصالات الوحيدون كانوا قادرين على استخدام الجيل الرابع بدون تغيير شرائح المحمول، وهو ما يعني أن اتصالات منذ 2007 وهي مستعدة للجيل الرابع أي قبل 10 سنوات من تقديمه في السوق المصري.



وفيما يخص ملف المسئولية المجتمعية للشركات، أشار متولي إلى أن اتصالات تولي أهمية كبيرة لملف الصحة، وتسعى بجهد كبير للإسهام بجانب دور الدولة في دعم منظومة الصحة والمستشفيات والمرضى.