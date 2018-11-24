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السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:08 م

مباشر توتنهام تابع olline HD - مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي اليوم | بث مباشر توتنهام وتشيلسي لايف .. يلا شوت

مباشر توتنهام تابع
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مباشر توتنهام تابع olline HD - مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي اليوم | بث مباشر توتنهام وتشيلسي لايف .. يلا شوت 

تشيلسي وتوتنهام بث مباشر البريميرليج الدوري الانجليزي 2018-2019 الجولة الثالثة عشر , في ديربي لندني جديد وقوي سنكون علي موعد مع مباراة تشيلسي وتوتنهام علي أعرق ملاعب انجلترا والعالم ملعب ويمبلي في اطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الانجليزي هذا الموسم.

مباشر توتنهام تابع olline HD - مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي اليوم | بث مباشر توتنهام وتشيلسي لايف .. يلا شوت 


البلوز والسبيرز في قمة لندنية خالصة ومباراة قوية ستجمع بين فريقين من الفرق المتنافسة علي الالقاب المحلية والاوروبية بقوة هذا الموسم , المباراة ستكون هامة لكلا الفريقين وسيسعي كلا منهما لتحقيق الفوز من أجل مواصلة المنافسة علي لقب الدوري الانجليزي هذا الموسم.
تشيلسي يستعد لباقية مبارياته السهلة في اليوربا ليج وسيدخل المباراة بكامل قوته امام توتنهام  في المقابل توتنهام سيكون لديه موقعة صعبة في دوري ابطال أوروبا امام انتر ميلان الايطالي وسيتحتم عليه اراحة بعض من نجومه في موقعة تشيلسي والتضحية بمباراة الدوري من أجل الصعود لدور ال16 من دوري ابطال اوروبا.

مباشر توتنهام تابع olline HD - مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي اليوم | بث مباشر توتنهام وتشيلسي لايف .. يلا شوت 

المباراة ستكون رقم 152 في تاريخ مواجهات الفريقين العريق ورغم تفوق تشيلسي في تاريخ المواجهات 66 مباراة مقابل 49 انتصار لتوتنهام في تاريخ مواجهات الفريقين الا ان المباريات ال 10 الاخيرة بين الفريقين في مختلف المسابقات تشهد التساوي في تحقيق الانتصارات بينهما وسيكون احتمال فوز أي منهما متساوي ولا توجد كفة أفضل من الاخري.

مباشر توتنهام تابع olline HD - مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي اليوم | بث مباشر توتنهام وتشيلسي لايف .. يلا شوت 


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