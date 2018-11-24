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السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:05 م

الشوط الاول بث مباشر مباراة يوفنتوس وسبال اليوم في الدوري الإيطالي HD

الشوط الاول بث مباشر
dostor.org/2409327

يلتقي اليوم السبت 24 نوفمبر، نادي يوفنتوس مع نظيره نادي سبال ،ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي، ونستعرض لكم البث المباشر لمباراة يوفنتوس وسبال .

 

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وسبال :

من المقرر ان يتم نقل مباراة يوفنتوس و سبال عبر البث الحصري على قناة “bein sports HD4” ، بصوت المعلق محمد بركات .

 

وستكون قناة “CBC SPORT HD” ناقلة للمباراة أيضاً على التردد :

 

 

ولمشاهدة المباراة أيضاً بطريقة مجانية وبتعليق عربي عبر الستالايت اضغط هنا .

 

 

 

موعد مباراة يوفنتوس وسبال :

وتقام المباراة المنتظرة بين الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم (تورينو) بمدينة تورينو الإيطالية.

 

 

 

ويلتقي الفريقين في تمام الساعة 7 بتوقيت سوريا ومصر .

8 السعودية والكويت وقطر والبحرين.

5 بتوقيت غرينتش.

 

التشكيل المتوقع ليفونتس | 4-3-3

يغيب عن يوفنتوس الثنائي إيمري تشان وسامي خضيرة للإصابة، كذلك فريدريكو بيرنارديسكي لعدم تعافيه حتى الأن وجاهزيته للمباراة.

 

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو – جورجيو كيليني – ليوناردو بونوتشي – جواو كانسيلو

بليز ماتويدي – ميراليم بيانيتش – رودريجو بينتانكور

كريستيانو رونالدو – ماريو ماندجوكيتش – باولو ديبالا.

 

التشكيل المتوقع لسبال | 3-5-2

الفريد جوميز

فيليبي – فرانشيسكو فيكاري – تياجو سيونك

محمد فارس – باسكوالي شيتاريلا – ميركو فالديفيوري – سيموني ميتسيرولي – مانويل لازاري

أندريا بيتاجانا – ميركو أنتينوتشي.

 

ويحتل يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة، بفارق 6 نقاط مع صاحب المركز الثاني فريق نابولي.

 

ويحتل سبال المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن كالياري وجنوى صاحبي المركزين الثالث عشر والرابع عشر، و3 نقاط من بولونيا السادس عشر.


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