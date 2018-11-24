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السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:04 م

"مستقبل وطن" يجري قرعة دوري لكرة القدم بشمال سيناء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الشريف
dostor.org/2409326

أجريت اليوم السبت، قرعة دوري الأقسام لكرة القدم التي ينظمها حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فى محافظة شمال سيناء، بحضور يسري جاسر أمين التنظيم، وإيهاب بيتا مدير عام الشباب والرياضة، والنائب إبراهيم أبو شعيره عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن فى دائرة رفح والشيخ زويد، وعزمي آدم رئيس منطقة شمال سيناء لكرة القدم ورؤساء الأقسام ومندوبى الفرق المشاركة.

ومن جانبه، أكد يسري جاسر، أمين التنظيم فى شمال سيناء، على إن الدورة ستقام بالصالة المغطاه بمدينة العريش يوم 4 ديسمبر القادم، وأجريت القرعة تحت اشراف منطقة شمال سيناء لكرة القدم بقياده كابتن عزمي آدم، تضم الدورة 10 فرق بواقع فريق لكل مركز.

وأضاف"جاسر"، أن دورة الحزب جاءت على أرض شمال سيناء هي رسالة إلى الجميع بإن سيناء تحت سيطرة قواتنا الأمنية وتهدف إلى تفعيل دور الحزب وبث روح التعاون والانتماء بين الشباب.

وفى الوقت نفسه، قال الدكتور أحمد مرتاح، أمين الشباب، إنه تم تجهيز اللائحة الخاصة بالدورة والفرق المشاركة خلال الفترة الماضية من خلال رؤساء الاقسام، وأمانة الشباب فى كل مركز.

وأضاف "مرتاح"، أن الدورة تضم مجموعتين، كل مجموعة تتكون من خمس فرق، المجموعة الأولى تضم ( رفح الشيخ زويد _قسم ثالث العريش نخل قسم رابع العريش) المجموعة الثانية تضم (بئر العبد رمانة قسم أول العريش قسم ثان العريش_الحسنة)، على أن يصعد الأول والثاني من كل مجموعة للدور قبل النهائي، وستوزع الجوائز للمراكز الأول والثانى، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الماديه والمعنوية.

يذكر أن هذه المسابقة الأولى من نوعها التي ينظمها حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، داخل شمال سيناء.

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