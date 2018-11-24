HD بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني يلا شوت

يلتقي اليوم السبت 24 نوفمبر/تشرين الثاني، نادي برشلونة مع مضيفه نادي أتلتيكو مدريد ،ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني “الليغا”، ونستعرض لكم البث المباشر لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد .





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد :

من المقرر ان يتم نقل مباراة برشلونة و أتلتيكو مدريدعبر البث الحصري على قناة “bein sports HD3” ، بصوت المعلق عصام الشوالي .





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موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد :

وتقام المباراة المنتظرة بين الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدينة مدريد .





ويلتقي الفريقين في تمام الساعة 9:45 بتوقيت سوريا ومصر .

10:45 السعودية والكويت وقطر والبحرين.

7:45 بتوقيت غرينتش.





التشكيل المتوقع لنادي برشلونة | 4-3-3

مارك-أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا – صامويل أومتيتي – جيرارد بيكيه – سيرجي روبيرتو

آرتور ميلو – سيرجيو بوسكيتس – أرتورو فيدال

عثمان ديمبيلي – لويس سواريز – ليونيل ميسي .





التشكيل المتوقع لنادي أتلتيكو مدريد | 4-4-2

يان أوبلاك

فيليبي لويس – فرانشيسكو مونتيرو – ستيفان سافيتش – خوان فران

ساؤول نيجيز – توماس بارتي – رودريجو هيرنانديز – كوكي

دييجو كوستا – أنطوان جريزمان.





ويحتل البرسا صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة ، بالرغم من هزيمته مع ريال بيتيس في الجولة 12 من الليغا بأربعة أهدافٍ لثلاثة، والفارق بينه وبين إشبيلية الوصيف أصبح نقطةً واحدةً فقط.





ويحتل أتلتيكو المركز الثالث برصيد 23 نقطة، متأخراً بفارق الأهداف عن إشبيلية الوصيف، ومتقدماً بفارق الأهداف أيضاً على ألافيس الرابع.





ويعيش أتلتيكو موسماً جيداً على الصعيد المحلي، فحتى الآن هو أقل الفرق تلقياً للهزيمة في الدوري الإسباني، حيث لم يخسر إلا مباراة واحدة فقط كانت من سيلتا فيجو في سبتمبر الماضي.





روابط البث المباشر : نضع روابط البث المباشر قبل بدء المباراة …







