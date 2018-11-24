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السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:04 م

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع "الأعلى للمستشفيات الجامعية"

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
dostor.org/2409324

عقد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اجتماعًا، السبت، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د.حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ود. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

أكد د.خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع، الدور المحورى للمستشفيات الجامعية فى النهوض بالنظام الصحى فى مصر بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة، مشيرًا إلى القدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية فى مصر والخدمات الصحية التى تقدمها، وأن عدد المستشفيات الجامعية في مصر 110 مستشفى جامعي تخدم 18 مليون مريض، و3 مليون حالات حرجة.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلم إن قانون المستشفيات الجامعية ينص على أن المستشفيات الجامعية جزء لا يتجزأ من كليات الطب ولايمكن بأي حال من الأحوال فصل المستشفيات الجامعية عن كلية الطب، لافتا إلى أن القانون يهدف إلى أن تقوم المستشفيات الجامعية بتنفيذ سياسة كليات القطاع الصحي في التعليم والتدريب والبحث مع إتاحة الفرصة لجيل جديد من الكوادر الطبية القادرة على سد حاجة المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية في جميع مجالات الخدمة الطبية، إضافة إلى توفير الإمكانات اللازمة للأبحاث الطبية التي تقترحها وتعتمدها مجالس الأقسام بكليات الطب طبقًا لمعايير الجودة المتعارف عليها عالميًّا؛ للمساهمة بصورة فعالة في حل المشكلات الصحية للمواطنين وتطوير الأبحاث العلمية.

وأحيط المجلس علمًا بإدراج مبلغ 500 مليون جنيه بموازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي 2018 ـ 2019 للمستشفيات الجامعية لشراء الأدوية والمستلزمات، واستعرض الدكتور محمد محمود مدير مشروع قوائم الانتظار بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تقريرًا حول عدد الحالات التي تم تقديم الخدمة لها خلال الفترة من 5 يوليو 2018 إلى 18 نوفمبر الجاري في العديد من التخصصات( جراحة القلب والصدر، القسطرة القلبية، زراعة الكبد، زراعة الكلى، زراعة القوقعة، عمليات أمراض العيون، عمليات تغيير المفاصل، عمليات جراحة المخ والأعصاب، عمليات جراحة الأورام).

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنهاء قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية بالتعاون والتنسيق الكامل بين وزير التعليم العالى ووزيرة الصحة والسكان وكافة الجهات المعنية بالدولة.

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