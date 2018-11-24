القاهرة : السبت 24 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:19 م

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر كورة لايف
10:04 ص

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة
12:15 ص

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد
09:30 م

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات
09:24 م

زوج مخلوع يحتفل بانفصاله على «فيسبوك»: «همّ وانزاح عن قلبى والله»
08:25 م

كارتيرون يرد على إقالته من الأهلى برسالة عاطفية
08:02 م

مستقبل نتنياهو
04:41 ص

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا
12:51 ص

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون
07:48 م

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
الكابتن
السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:04 م

بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني

برشلونة وأتلتيكو
برشلونة وأتلتيكو مدريد
الدستور الرياضي
dostor.org/2409323

يلتقي اليوم السبت 24 نوفمبر/تشرين الثاني، نادي برشلونة مع مضيفه نادي أتلتيكو مدريد ،ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني “الليغا”، ونستعرض لكم البث المباشر لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد .

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد :
من المقرر ان يتم نقل مباراة برشلونة و أتلتيكو مدريدعبر البث الحصري على قناة “bein sports HD3” ، بصوت المعلق عصام الشوالي .

ولمشاهدة المباراة بطريقة مجانية وبتعليق عربي عبر الستالايت اضغط هنا .

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد :
وتقام المباراة المنتظرة بين الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدينة مدريد .

ويلتقي الفريقين في تمام الساعة 9:45 بتوقيت سوريا ومصر .
10:45 السعودية والكويت وقطر والبحرين.
7:45 بتوقيت غرينتش.

التشكيل المتوقع لنادي برشلونة | 4-3-3
مارك-أندريه تير شتيجن
جوردي ألبا – صامويل أومتيتي – جيرارد بيكيه – سيرجي روبيرتو
آرتور ميلو – سيرجيو بوسكيتس – أرتورو فيدال
عثمان ديمبيلي – لويس سواريز – ليونيل ميسي .

التشكيل المتوقع لنادي أتلتيكو مدريد | 4-4-2
يان أوبلاك
فيليبي لويس – فرانشيسكو مونتيرو – ستيفان سافيتش – خوان فران
ساؤول نيجيز – توماس بارتي – رودريجو هيرنانديز – كوكي
دييجو كوستا – أنطوان جريزمان.

ويحتل البرسا صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة ، بالرغم من هزيمته مع ريال بيتيس في الجولة 12 من الليغا بأربعة أهدافٍ لثلاثة، والفارق بينه وبين إشبيلية الوصيف أصبح نقطةً واحدةً فقط.

ويحتل أتلتيكو المركز الثالث برصيد 23 نقطة، متأخراً بفارق الأهداف عن إشبيلية الوصيف، ومتقدماً بفارق الأهداف أيضاً على ألافيس الرابع.

ويعيش أتلتيكو موسماً جيداً على الصعيد المحلي، فحتى الآن هو أقل الفرق تلقياً للهزيمة في الدوري الإسباني، حيث لم يخسر إلا مباراة واحدة فقط كانت من سيلتا فيجو في سبتمبر الماضي.

روابط البث المباشر : نضع روابط البث المباشر قبل بدء المباراة …


اقرأ أيضًا
منذ حوالي 3 ساعات

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر كورة لايف

منذ حوالي 19 ساعة

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد

منذ يوم

كارتيرون يرد على إقالته من الأهلى برسالة عاطفية

منذ يومين

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون

منذ 3 أيام

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف

منذ 3 أيام

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت

الآن

مقتل مصرى بطلق نارى فى السعودية

الدستور «نيوزليتر 13».. نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

السودان يرفع الحظر عن 19 سلعة مصرية

"مميش" يستقبل وفد الدفعة 20 للبحرية المصرية

ads
الأكثر قراءة

إلزام أحمد عز بدفع 36 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لتوأم "زينة"

لعبة إلكترونية جديدة تقود طالب لقتل مدرسته بالإسكندرية

بعد مقتل معلمة الإسكندرية.. تحذير جديد من "الداخلية" بشأن الألعاب الإلكترونية

مقتل مصرى بطلق نارى فى السعودية

ألبومات الصور

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

بدء مؤتمر الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة بمشاركة 8 دول

كواليس ليلة رعب سكان فيصل بسبب ميل برج سكىنى (صور)

بالفيديو.. مياه الأمطار تغسل شوارع وسط البلد

نجم الساعة

يلاشوت Mo Salah.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر| بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد korastar| شاهد Liverpool الآن

الأكثر قراءة

إلزام أحمد عز بدفع 36 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لتوأم "زينة"

لعبة إلكترونية جديدة تقود طالب لقتل مدرسته بالإسكندرية

بعد مقتل معلمة الإسكندرية.. تحذير جديد من "الداخلية" بشأن الألعاب الإلكترونية

مقتل مصرى بطلق نارى فى السعودية

ads
كشكول

أسيوط الأزهرية تنهى تدريب الطلاب على امتحان الثانوية الجديد

وزير المالية بتجارة عين شمس: علمائنا هم ركيزة حل مشكلات المجتمع

التعليم تكشف لـ"كشكول" حقيقة عودة مستوى رفيع الثانوية العامة

معهد العلوم الإسلامية يحتفل بالمولد النبوى بالإنشاد باللغة الإنجليزية

جامعة الأزهر تحتفل بالمولد النبوى بحضور محافظ أسيوط

الأمصار

اعتقال 43 فرنسي في مظاهرة ضد ارتفاع أسعار الوقود

مقتل 20 مدنياً في قصف قوات التحالف على دير الزور

تعرف على سر احتفال صلاح الجديد بعد هدفه في واتفورد

القبض على إرهابي خطير في الجزائر

"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجير داخل مسجد بأفغانستان

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

بعثة يابانية للبحث عن الماء في القمر

مشاكل تؤرق مالكي الهواتف الذكية

"ناسا" تحذر من اقتراب كويكبين عملاقين من الأرض

مباريات
الصحة

أسماك مكسيكية تنقذ حياة ملايين البشر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎