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السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:02 م

جارى الأن مباراة يوفنتوس وسبال بث مباشر 24-11-2018 الدوري الايطالي شاهد الأن

جارى الأن مباراة
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يوفنتوس وسبال بث مباشر , الدوري الايطالي الممتاز 2018-2019 الكالتشيو مرحلة الذهاب الاسبوع الثالث عشر , في اطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الايطالي سنكون علي موعد مع مباراة يوفنتوس وسبال علي ملعب الاليانز معقل فريق اليوفي.

 

كورة لايف| مشاهدة مباراة يوفنتوس وسبال بث مباشر| Yalla Shoot

سبال الفريق الذي يطل علي الكرة الايطالية هذا الموسم في عامه الثاني علي التوالي لأول مرة منذ فترة سيكون علي موعد مع فريق عريق مثل يوفنتوس وستكون المواجهة صعبة علي الفريق الصغير الذي يسعي لتحقيق المفأجاة مثلما فعل في الموسم الماضي ونجح في التعادل مع يوفنتوس في مباراة الاياب من الدوري الايطالي.

الفريقين قد تواجها مسبقا في 34 مباراة لم يستطع خلالها سبال الفوز الا في مباراة واحدة فقط في المقابل انتهت باقي المباريات بفوز يوفنتوس او التعادل كما هو الحال في مباراتين الموسم الماضي فاز يوفنتوس في واحدة بنتيجة 4-1 وتعادل في المباراة الثانية سلبيا امام سبال في مباراة استبسل فيها لاعبي سبال.

كورة لايف| مشاهدة مباراة يوفنتوس وسبال | Yalla Shoot

الدوري الايطالي

الدور الاول

الأسبوع الثالث عشر

استاد اليانز ستاديوم

يوم السبت 24 نوفمبر 2018.

الساعة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

كورة لايف| مشاهدة مباراة يوفنتوس وسبال | Yalla Shoot بث مباشر مباراة بث مباشر اليوم

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