جارى الأن مباراة يوفنتوس وسبال بث مباشر 24-11-2018 الدوري الايطالي شاهد الأن
يوفنتوس وسبال
بث مباشر , الدوري الايطالي الممتاز 2018-2019 الكالتشيو مرحلة الذهاب الاسبوع الثالث
عشر , في اطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الايطالي سنكون علي موعد مع مباراة
يوفنتوس وسبال علي ملعب الاليانز معقل فريق اليوفي.
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مباراة يوفنتوس وسبال بث مباشر| Yalla Shoot
سبال الفريق الذي
يطل علي الكرة الايطالية هذا الموسم في عامه الثاني علي التوالي لأول مرة منذ فترة
سيكون علي موعد مع فريق عريق مثل يوفنتوس وستكون المواجهة صعبة علي الفريق الصغير الذي
يسعي لتحقيق المفأجاة مثلما فعل في الموسم الماضي ونجح في التعادل مع يوفنتوس في مباراة
الاياب من الدوري الايطالي.
الفريقين قد تواجها
مسبقا في 34 مباراة لم يستطع خلالها سبال الفوز الا في مباراة واحدة فقط في المقابل
انتهت باقي المباريات بفوز يوفنتوس او التعادل كما هو الحال في مباراتين الموسم الماضي
فاز يوفنتوس في واحدة بنتيجة 4-1 وتعادل في المباراة الثانية سلبيا امام سبال في مباراة
استبسل فيها لاعبي سبال.
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مباراة يوفنتوس وسبال | Yalla Shoot
الدوري الايطالي
الدور الاول
الأسبوع الثالث
عشر
استاد اليانز ستاديوم
يوم السبت 24 نوفمبر
2018.
الساعة السابعة
مساءا بتوقيت مكة المكرمة.
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مباراة يوفنتوس وسبال | Yalla Shoot بث مباشر
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