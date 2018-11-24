مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد

نكون معكم سويا في الدستور الرياضي عند الساعة الـ9:45 مساء بتوقيت مصر وفلسطين، في بث مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد ضمن منافسات الاسبوع الثالث عشر من الدوري الاسباني.





البرسا يدخل موقعة اليوم وهو قادم من هزيمة قاسية أمام ريال بيتيس في الجولة 12 من الليجا بأربعة أهدافٍ لثلاثة في معقله كامب نو وعلى الرغم من هزيمة البرسا الا انه مازال متربعا على عرش الليجا بـ24 تقطة وبفارق تقطة وحيدة عن أقرب ملاحقيه إشبيلية ولن يقبل رفاق ليونيل ميسي بخسارة جديدة ستجعله يترنح عن القمة ويعول فريق برشلونة كثيرا على الخط الأمامي المدجج بالنجوم وسيفتقد البرسا لنجمه البرازيلي كوتينيو بسبب الإصابة بالإضافة للنجم الكرواتي ايفان راكيتيتش فيما سيحل بديلا له ديمبيلي، بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع اليوم.