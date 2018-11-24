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السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:12 م

الزراعة تتبرأ من تصدير الكلاب والقطط: لازم جواز سفر

الدكتور عزالدين أبو
الدكتور عزالدين أبو ستيت
dostor.org/2409317

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ما تم تداوله مؤخرًا من أنباء حول اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط إلى دول الأخرى.

من جهته، قال الدكتور أحمد عبدالكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى، إن عمليات دخول وخروج الكلاب من وإلى الأراضى المصرية تتم عبر الموانئ والمطارات، طبقا للأعراف والنظم الدولية، لافتًا إلى أنه عند دخول أى حيوان إلى البلاد يجب أن يصاحب الحيوان جواز سفر وشهادة صحية تؤكد خلوه من الأمراض، وتفيد تحصينه ضد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكذلك الأمر عند الخروج يكون لكل حيوان جواز سفر خاص به، وتصدر له أيضًا شهادة صحية بعد أخذ عينة؛ للتأكد من خلوه من الأمراض المشتركة، خاصة مرض السعار وكذلك يتم تحصينها، وأكد أن ذلك الأمر ينطبق على التربية الشخصية حتى كلبين أو قطتين على الأكثر.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى، إلى أنه فى حال وجود أكثر من كلبين بصحبة راكب لا يتم السماح له بخروجها من البلاد، إلا بعد الحصول على موافقة تصديرية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بعد التأكد من اتخاذ جميع الإجراءات فى هذا الشأن.

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