القاهرة : السبت 24 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:19 م

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر كورة لايف
10:04 ص

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة
12:15 ص

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد
09:30 م

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات
09:24 م

زوج مخلوع يحتفل بانفصاله على «فيسبوك»: «همّ وانزاح عن قلبى والله»
08:25 م

كارتيرون يرد على إقالته من الأهلى برسالة عاطفية
08:02 م

مستقبل نتنياهو
04:41 ص

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا
12:51 ص

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون
07:48 م

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
الكابتن
السبت 24/نوفمبر/2018 - 06:59 م

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم بالدوري الاسباني - بث مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة
الدستور الرياضي
dostor.org/2409316

نكون معكم سويا في الدستور الرياضي عند الساعة الـ9:45 مساء بتوقيت مصر وفلسطين، في بث مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد ضمن منافسات الاسبوع الثالث عشر من الدوري الاسباني.

البرسا يدخل موقعة اليوم وهو قادم من هزيمة قاسية أمام ريال بيتيس في الجولة 12 من الليجا بأربعة أهدافٍ لثلاثة في معقله كامب نو وعلى الرغم من هزيمة البرسا الا انه مازال متربعا على عرش الليجا بـ24 تقطة وبفارق تقطة وحيدة عن أقرب ملاحقيه إشبيلية ولن يقبل رفاق ليونيل ميسي بخسارة جديدة ستجعله يترنح عن القمة ويعول فريق برشلونة كثيرا على الخط الأمامي المدجج بالنجوم وسيفتقد البرسا لنجمه البرازيلي كوتينيو بسبب الإصابة بالإضافة للنجم الكرواتي ايفان راكيتيتش فيما سيحل بديلا له ديمبيلي، بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع اليوم.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 3 ساعات

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر كورة لايف

منذ حوالي 19 ساعة

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد

منذ يوم

كارتيرون يرد على إقالته من الأهلى برسالة عاطفية

منذ يومين

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون

منذ 3 أيام

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف

منذ 3 أيام

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت

الآن

مقتل مصرى بطلق نارى فى السعودية

الدستور «نيوزليتر 13».. نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

السودان يرفع الحظر عن 19 سلعة مصرية

"مميش" يستقبل وفد الدفعة 20 للبحرية المصرية

ads
الأكثر قراءة

إلزام أحمد عز بدفع 36 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لتوأم "زينة"

الأرصاد تحذر من الصيد في الطقس السيئ

لعبة إلكترونية جديدة تقود طالب لقتل مدرسته بالإسكندرية

بعد مقتل معلمة الإسكندرية.. تحذير جديد من "الداخلية" بشأن الألعاب الإلكترونية

ألبومات الصور

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

بدء مؤتمر الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة بمشاركة 8 دول

كواليس ليلة رعب سكان فيصل بسبب ميل برج سكىنى (صور)

بالفيديو.. مياه الأمطار تغسل شوارع وسط البلد

نجم الساعة

يلاشوت Mo Salah.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر| بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد korastar| شاهد Liverpool الآن

الأكثر قراءة

إلزام أحمد عز بدفع 36 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لتوأم "زينة"

الأرصاد تحذر من الصيد في الطقس السيئ

لعبة إلكترونية جديدة تقود طالب لقتل مدرسته بالإسكندرية

بعد مقتل معلمة الإسكندرية.. تحذير جديد من "الداخلية" بشأن الألعاب الإلكترونية

ads
كشكول

أسيوط الأزهرية تنهى تدريب الطلاب على امتحان الثانوية الجديد

وزير المالية بتجارة عين شمس: علمائنا هم ركيزة حل مشكلات المجتمع

التعليم تكشف لـ"كشكول" حقيقة عودة مستوى رفيع الثانوية العامة

معهد العلوم الإسلامية يحتفل بالمولد النبوى بالإنشاد باللغة الإنجليزية

جامعة الأزهر تحتفل بالمولد النبوى بحضور محافظ أسيوط

الأمصار

اعتقال 43 فرنسي في مظاهرة ضد ارتفاع أسعار الوقود

مقتل 20 مدنياً في قصف قوات التحالف على دير الزور

تعرف على سر احتفال صلاح الجديد بعد هدفه في واتفورد

القبض على إرهابي خطير في الجزائر

"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجير داخل مسجد بأفغانستان

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

بعثة يابانية للبحث عن الماء في القمر

مشاكل تؤرق مالكي الهواتف الذكية

"ناسا" تحذر من اقتراب كويكبين عملاقين من الأرض

مباريات
الصحة

أسماك مكسيكية تنقذ حياة ملايين البشر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎