مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم بالدوري الاسباني - بث مباشر

نكون معكم سويا في الدستور الرياضي عند الساعة الـ9:45 مساء بتوقيت مصر وفلسطين، في بث مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد ضمن منافسات الاسبوع الثالث عشر من الدوري الاسباني.



