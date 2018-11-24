ضياء رشوان ينفي صلته بمنشور مزور باسمه على وسائل التواصل الاجتماعي

نفى الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، جملة وتفصيلًا صحة المنشور الذي تم تداوله مؤخرا على بعض وسائل التواصل الاجتماعي منسوبا لحساب مزور باسمه على تطبيق واتساب.



وأكد رشوان، في بيان اليوم السبت، أنه يمتلك حسابين اثنين باسمه على واتساب مسجلين رسميا على رقمي محمول يملكهما منذ أكثر من عشرين عامًا لم يغيرهما أثناء هذه الفترة، وهما معروفان لكل من يتواصل معه تليفونيا أو عبر واتساب.



وأعلن رشوان أنه بصدد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وإبلاغ السلطات المختصة لملاحقة من قام بهذا العمل وفق الإجراءات القانونية المتبعة، ومحاسبته طبقا لها.



وحذر رشوان من استخدام اسمه أو الزج به في دعوات سياسية مشبوهة لا صلة له بها من قريب أو بعيد، مؤكدا أن من يقومون بهذا لن يفلتوا من الحساب القانوني.