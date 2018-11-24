beIN SPORTS HD 3 بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS
تشكيلة الفريقين
موعد مباراة ليفربول وواتفورد
يواجه ليفربول مضيفه واتفورد يوم السبت 24 تشرين الثاني/نوفمبر انطلاقاً من الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة. ستكون المباراة منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3.
مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد في بث مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.
وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.