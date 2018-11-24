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السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:51 م

مصرع 20 مدنيا في قصف جديدة لقوات التحالف بدير الزور

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ا ش ا
dostor.org/2409228

قتل 20 مدنيا في مدينة هجين بريف دير الزور بسوريا خلال قصف طيران التحالف الدولي اليوم السبت بعد أقل من 24 ساعة من مقتل 11 مدنيًا على الأقل أغلبهم النساء والأطفال.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا - نقلا عن روايات من الأهالي - أن طيران التحالف الدولي قصف بعنف اليوم مدينة هجين تسبب في مقتل 20 مدنيًا بينهم 9 أطفال و8 نساء وإلحاق دمار بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

يذكر أن 11 مدنيا لقي مصرعهم - أمس - بينهم 3 نساء و5 أطفال، كما جرح العشرات بقصف طيران التحالف الدولي بلدة الشعفة؛ ما تسبب أيضا بوقوع دمار في المنازل الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع عدد القتلى نتيجة صعوبة انتشال الجرحى من تحت الأنقاض إضافة إلى الحالات الحرجة للعديد من الجرحى.

وطالبت سوريا - مرارًا عبر عشرات الرسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن - بالتحرك الفوري لوقف الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها طيران التحالف الدولي غير الشرعي، واتخاذ ما يلزم لإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.

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