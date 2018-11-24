البث المباشر لمباراة ليفربول وواتفورد يوتيوب الشوط الثاني
تشكيلة الفريقين
موعد مباراة ليفربول وواتفورد
يواجه ليفربول مضيفه واتفورد يوم السبت 24 تشرين الثاني/نوفمبر انطلاقاً من الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة. ستكون المباراة منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3.
مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد في بث مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.
وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.