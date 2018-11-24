بث مباشر واتفورد - ليفربول: مشاهدة البث المباشر والتغطية الخاصة beIN CONNECT

تابعوا معنا الان في بث حي ومباشر مباراة ليفربول ومضيفه واتفورد في المرحلة 13 من الدوري الانكليزي الممتاز.





البث المباشر لمباراة ليفربول وواتفورد

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وواتفورد

ليفربول وواتفورد مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS

- ربع ساعة مرت على المواجهة بين الفريقين والنتيجة لم تتغير في ظل الحذر الشديد من دفاع الجانبين.





- الحكم جوناثان موس يلغي هدفا مبكرا لواتفورد عبر جيرار دولفو بداعي التسلل



