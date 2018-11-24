الجيش الجزائري يكشف مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة بمنطقة برج باجي مختار أقصى جنوبي البلاد.



وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اليوم السبت، إنه في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل استغلال المعلومات وإثر عملية استطلاع وتفتيش على مستوى الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي لبرج باجي مختار، كشفت مفرزة (دورية) للجيش، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، اليوم السبت، مخبأ للأسلحة والذخيرة.



وأوضح البيان أن المخبأ يحتوي على بندقية آلية نوع (FM)، وبندقية آلية من نوع كلاشنيكوف، ثلاث بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف، وبندقية تكرارية، 866 طلقة من مختلف العيارات بالإضافة إلى 71 كيلوجراما من المخدرات.



وأوضح البيان أن هذه العملية النوعية تضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا وتؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة الأراضي الجزائرية وإحباط أية محاولة اختراق لها أو تسريب للأسلحة أو المساس بأمن واستقرار البلاد.