القاهرة : السبت 24 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:19 م

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر كورة لايف
10:04 ص

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة
12:15 ص

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد
09:30 م

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات
09:24 م

زوج مخلوع يحتفل بانفصاله على «فيسبوك»: «همّ وانزاح عن قلبى والله»
08:25 م

كارتيرون يرد على إقالته من الأهلى برسالة عاطفية
08:02 م

مستقبل نتنياهو
04:41 ص

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا
12:51 ص

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون
07:48 م

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
الكابتن
السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:46 م

الملعب التونسي يوقف سلسلة انتصارات الصفاقسي المتصدر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2409222

أوقف الملعب التونسي سلسلة من ستة انتصارات متتالية لضيفه الصفاقسي المتصدر وفرض عليه التعادل دون أهداف في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

ورفع الصفاقسي رصيده إلى 20 نقطة من ثماني مباريات ليبقى في الصدارة متقدما بنقطتين على البنزرتي صاحب المركز الثاني الذي تعادل خارج أرضه 1-1 أمام مستضيفه النجم الساحلي.

وقال محمود المصمودي مساعد مدرب الصفاقسي: "واجهنا صعوبات في صنع اللعب وتنويعه وخلق وضعيات هجومية إيجابية.. مباراة متكافئة بعد أن انحصر اللعب في خط الوسط".

وحاول الصفاقسي، بقيادة مدربه الهولندي رود كرول، مواصلة الانتصارات لكنه اصطدم بصلابة مضيفه الباحث عن وضع حد لنتائجه السلبية بعد حصد نقطة واحدة في ثلاث مباريات.

وقال محمد المكشر مدرب الملعب التونسي خامس الترتيب برصيد 12 نقطة "كنا أقرب من الصفاقسي للفوز لكننا واجهنا فريقا محترما يتصدر جدول الترتيب".

وحافظ البنزرتي على سجله الخالي من الهزائم في بدايته الرائعة بالموسم عندما عوض تأخره بهدف ليتعادل مع النجم الساحلي.

ووضع ياسين الشيخاوي، العائد إلى تشكيلة النجم الساحلي بعد تعافيه من الإصابة، فريقه في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 21.

واستفاد البنزرتي من تفوقه العددي بعد طرد كريم العواضي لاعب وسط النجم الساحلي وأدرك التعادل عبر مهاجمه السنغالي أليو سيسي في الدقيقة 70.

وكان بوسع البنزرتي انتزاع الانتصار بعد أن ضغط بقوة في الدقائق الأخيرة وصنع فرصا خطيرة لكنه افتقر للدقة في اللمسة الأخيرة.

وقال منتصر الوحيشي مدرب البنزرتي "صنعنا العديد من الفرص خاصة في الشوط الثاني لكننا أضعناها بشكل غريب لكن من الجيد أن الفريق أكد قوة شخصيته ورفض الخسارة خارج ملعبه ونجحنا في انتزاع
التعادل".

ورفع النجم الساحلي رصيده الى 16 نقطة بالتساوي مع الترجي ثالث الترتيب الذي يواجه الملعب القابسي غدا الأحد.

وكان الافريقي وضع حدا لنتائجه السيئة بفوزه 2-1 على مستقبل قابس في افتتاح منافسات الجولة الثامنة أمس الجمعة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من ساعتين

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر كورة لايف

منذ حوالي 18 ساعة

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد

منذ حوالي 22 ساعة

كارتيرون يرد على إقالته من الأهلى برسالة عاطفية

منذ يومين

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون

منذ 3 أيام

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف

منذ 3 أيام

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت

الآن

النيابة: جثة "ضحية مترو المعصرة" انقسمت نصفين

الأرصاد: درجات الحرارة تبدأ غدًا فى الاعتدال

"المسابقات" تغرم الزمالك 50 ألف جنيه.. وتحذر الجماهير

انتظام حركة المترو بعد دهس "كفيف" بمحطة المعصرة

ads
الأكثر قراءة

يلا شوت الجديد.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر كورة لايف

يلا شوت - Bein Sport - مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم بث مباشر HD بث حي .. مشاهدة مباراه ليفربول وواتفورد مباشر

لعبة إلكترونية جديدة تقود طالب لقتل مدرسته بالإسكندرية

ألبومات الصور

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

بدء مؤتمر الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة بمشاركة 8 دول

كواليس ليلة رعب سكان فيصل بسبب ميل برج سكىنى (صور)

بالفيديو.. مياه الأمطار تغسل شوارع وسط البلد

نجم الساعة

يلاشوت Mo Salah.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر| بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد korastar| شاهد Liverpool الآن

الأكثر قراءة

يلا شوت الجديد.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر كورة لايف

يلا شوت - Bein Sport - مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم بث مباشر HD بث حي .. مشاهدة مباراه ليفربول وواتفورد مباشر

لعبة إلكترونية جديدة تقود طالب لقتل مدرسته بالإسكندرية

ads
كشكول

اجتماع بـ"الإسكندرية الأزهرية" لمناقشة مواعيد الامتحانات

طالب يقتل معلمته تنفيذا لأوامر لعبة إلكترونية

شوقي يكرم الطلاب الفائزين بمسابقة تحدى القراءة العربى

محافظ المنوفية يعاقب كبير معلمي اللغة العربية بشبين

بالمستندات .. تغيير مسمى كلية التسويق بجامعة النهضة

الأمصار

"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجير داخل مسجد بأفغانستان

رئيس الحكومة ينفي تنفيذه انقلاب سياسي في تونس

بعد ارتدائها النقاب.. ليلى إسكندر بإطلالة تثير غضب جمهورها

الرئيس العراقي يدعو بابا الفاتيكان إلى زيارة بيت النبي إبراهيم

الرئيس عون: نريد أن نعرف من هي أم لبنان لكي نعطيها إياها

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

"ناسا" تحذر من اقتراب كويكبين عملاقين من الأرض

أم تحرم طفلتها من الطعام للحفاظ على حياتها

دراسة: انخفاض متوسط العمر فى المجتمعات الأكثر فقرًا ببريطانيا

مباريات
الصحة

أسماك مكسيكية تنقذ حياة ملايين البشر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎