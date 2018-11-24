الملعب التونسي يوقف سلسلة انتصارات الصفاقسي المتصدر

أوقف الملعب التونسي سلسلة من ستة انتصارات متتالية لضيفه الصفاقسي المتصدر وفرض عليه التعادل دون أهداف في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.



ورفع الصفاقسي رصيده إلى 20 نقطة من ثماني مباريات ليبقى في الصدارة متقدما بنقطتين على البنزرتي صاحب المركز الثاني الذي تعادل خارج أرضه 1-1 أمام مستضيفه النجم الساحلي.



وقال محمود المصمودي مساعد مدرب الصفاقسي: "واجهنا صعوبات في صنع اللعب وتنويعه وخلق وضعيات هجومية إيجابية.. مباراة متكافئة بعد أن انحصر اللعب في خط الوسط".



وحاول الصفاقسي، بقيادة مدربه الهولندي رود كرول، مواصلة الانتصارات لكنه اصطدم بصلابة مضيفه الباحث عن وضع حد لنتائجه السلبية بعد حصد نقطة واحدة في ثلاث مباريات.



وقال محمد المكشر مدرب الملعب التونسي خامس الترتيب برصيد 12 نقطة "كنا أقرب من الصفاقسي للفوز لكننا واجهنا فريقا محترما يتصدر جدول الترتيب".



وحافظ البنزرتي على سجله الخالي من الهزائم في بدايته الرائعة بالموسم عندما عوض تأخره بهدف ليتعادل مع النجم الساحلي.



ووضع ياسين الشيخاوي، العائد إلى تشكيلة النجم الساحلي بعد تعافيه من الإصابة، فريقه في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 21.



واستفاد البنزرتي من تفوقه العددي بعد طرد كريم العواضي لاعب وسط النجم الساحلي وأدرك التعادل عبر مهاجمه السنغالي أليو سيسي في الدقيقة 70.



وكان بوسع البنزرتي انتزاع الانتصار بعد أن ضغط بقوة في الدقائق الأخيرة وصنع فرصا خطيرة لكنه افتقر للدقة في اللمسة الأخيرة.



وقال منتصر الوحيشي مدرب البنزرتي "صنعنا العديد من الفرص خاصة في الشوط الثاني لكننا أضعناها بشكل غريب لكن من الجيد أن الفريق أكد قوة شخصيته ورفض الخسارة خارج ملعبه ونجحنا في انتزاع

التعادل".



ورفع النجم الساحلي رصيده الى 16 نقطة بالتساوي مع الترجي ثالث الترتيب الذي يواجه الملعب القابسي غدا الأحد.



وكان الافريقي وضع حدا لنتائجه السيئة بفوزه 2-1 على مستقبل قابس في افتتاح منافسات الجولة الثامنة أمس الجمعة.

