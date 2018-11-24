القاهرة : السبت 24 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:19 م

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر كورة لايف
10:04 ص

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة
12:15 ص

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد
09:30 م

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات
09:24 م

زوج مخلوع يحتفل بانفصاله على «فيسبوك»: «همّ وانزاح عن قلبى والله»
08:25 م

كارتيرون يرد على إقالته من الأهلى برسالة عاطفية
08:02 م

مستقبل نتنياهو
04:41 ص

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا
12:51 ص

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون
07:48 م

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
مصر
السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:43 م

النقل يتفقد تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو

النقل يتفقد تنفيذ
ا ش ا
dostor.org/2409214

أجرى الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية الأنفاق، جولة تفقدية اليوم السبت، لمتابعة معدلات التنفيذ بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق (4B).

ويقوم بتنفيذ هذا الجزء اتحاد شركات للمقاولات المصرية للاستفادة من الخبرات المكتسبة في مجال تنفيذ مترو الأنفاق، ولتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية ولتوفير العملة الأجنبية.

وخلال الجولة، تفقد شعت محطات المرحلة (النزهة - هشام بركات - قباء - عمر بن الخطاب - عدلي منصور)، بالإضافة إلى تفقده الورشة الرئيسية للخط الثالث التي تبلغ مساحتها 65 فدانا، والتي تعد أكبر ورشة من نوعها في أفريقيا.

والتقى شعت بالعاملين بالمشروع وطالبهم بضرورة الالتزام بالجدول الزمني في تنفيذ الأعمال، خاصة مع الأهمية الكبيرة لتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق داخل القاهرة الكبرى.

وأشار نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية الأنفاق إلى أن وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق تنفذ حاليا عددا من المشروعات بالخط الثالث للمترو، لافتا إلى أن طول المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو يبلغ حوالي 17.7 كم وتشمل المرحلة 15 محطة، فيما يبلغ طول الجزئين الأول والثاني من المرحلة الرابعة 11.5 كم وتشمل 10 محطات بالإضافة إلى ورشة العمرة الجسيمة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

إبراهيم سالم محمدين يتحدث: برىء من التورط فى قضية «عز الدخيلة» والخصخصة سياسة حكومية

منذ أقل من شهر

سفير جنوب السودان: «إعلان القاهرة» أوصلنا للسلام الذى نعيشه الآن

منذ أقل من شهر

تعديل لائحة "الخدمة المدنية" لإنهاء أزمة التسويات

منذ أقل من شهر

الإحصاء: صادرات مصر لإثيوبيا تسجل 2.1 مليار جنيه فى عام

منذ أقل من شهر

الدستور «News letter 10».. نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

منذ أقل من شهر

الإحصاء: 49 مليار جنيه صادرات مصر من منتجات البترول خلال عام

الآن

النيابة: جثة "ضحية مترو المعصرة" انقسمت نصفين

الأرصاد: درجات الحرارة تبدأ غدًا فى الاعتدال

"المسابقات" تغرم الزمالك 50 ألف جنيه.. وتحذر الجماهير

انتظام حركة المترو بعد دهس "كفيف" بمحطة المعصرة

ads
الأكثر قراءة

يلا شوت الجديد.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر كورة لايف

يلا شوت - Bein Sport - مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم بث مباشر HD بث حي .. مشاهدة مباراه ليفربول وواتفورد مباشر

لعبة إلكترونية جديدة تقود طالب لقتل مدرسته بالإسكندرية

ألبومات الصور

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

بدء مؤتمر الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة بمشاركة 8 دول

كواليس ليلة رعب سكان فيصل بسبب ميل برج سكىنى (صور)

بالفيديو.. مياه الأمطار تغسل شوارع وسط البلد

نجم الساعة

يلاشوت Mo Salah.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر| بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد korastar| شاهد Liverpool الآن

الأكثر قراءة

يلا شوت الجديد.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر كورة لايف

يلا شوت - Bein Sport - مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم بث مباشر HD بث حي .. مشاهدة مباراه ليفربول وواتفورد مباشر

لعبة إلكترونية جديدة تقود طالب لقتل مدرسته بالإسكندرية

ads
كشكول

اجتماع بـ"الإسكندرية الأزهرية" لمناقشة مواعيد الامتحانات

طالب يقتل معلمته تنفيذا لأوامر لعبة إلكترونية

شوقي يكرم الطلاب الفائزين بمسابقة تحدى القراءة العربى

محافظ المنوفية يعاقب كبير معلمي اللغة العربية بشبين

بالمستندات .. تغيير مسمى كلية التسويق بجامعة النهضة

الأمصار

"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجير داخل مسجد بأفغانستان

رئيس الحكومة ينفي تنفيذه انقلاب سياسي في تونس

بعد ارتدائها النقاب.. ليلى إسكندر بإطلالة تثير غضب جمهورها

الرئيس العراقي يدعو بابا الفاتيكان إلى زيارة بيت النبي إبراهيم

الرئيس عون: نريد أن نعرف من هي أم لبنان لكي نعطيها إياها

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

"ناسا" تحذر من اقتراب كويكبين عملاقين من الأرض

أم تحرم طفلتها من الطعام للحفاظ على حياتها

دراسة: انخفاض متوسط العمر فى المجتمعات الأكثر فقرًا ببريطانيا

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

أسماك مكسيكية تنقذ حياة ملايين البشر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎