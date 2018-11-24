القبض على إرهابي خطير بالجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم السبت، القبض على إرهابي خطير بولاية معسكر، شمال غربي البلاد.



وقالت وزارة الدفاع الجزائرية -في بيان اليوم السبت- إن مفرزة (دورية) مشتركة للجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني (التابع للجيش) تمكنت أمس الجمعة بمنطقة تغنيف بولاية معسكر من إلقاء القبض على الإرهابي بناصر محمد، الذي التحق بالجماعات الارهابية في عام 1996.



وأضاف البيان أنه في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، تمكنت قوات الجيش.



وفي عمليات متفرقة بكل من بجاية (شمال) وعين أمناس وبسكرة (شرق) وتمنراست (جنوب)، تم توقيف 3 أشخاص وضبط مولد كهربائي ومطرقتين ضاغطتين وكمية من ورق التبغ، ونحو 3 كيلوجرامات من المخدرات و587 قرصا مهلوسا.



وأشار البيان إلى أن حرس السواحل أحبطوا محاولة هجرة غير شرعية لـ 29 شخصا بكل من وهران (غرب) وعنابة (شرق).