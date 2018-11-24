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السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:39 م

"ناسا" تحذر من اقتراب كويكبين عملاقين من الأرض

ناسا تحذر من اقتراب
dostor.org/2409210

نقلت صحيفة "صن" البريطانية عن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، تحذيرا بشأن توقع اقتراب كويكبين عملاقين من الأرض، غدا الأحد.

وقال مصدر من الوكالة، إن قطر أكبر كويكب سيبلغ حوالي 120 مترا، مما يجعله أكبر من ملاعب كرة القدم، مضيفا أن الكويكبين سيمران على التوالي في أقل من 5 ساعات.

وأشارت "ناسا" إلى أن مثل هذه الحوادث (مرور أجسام بالقرب من الأرض)، أصبحت تقع بشكل منتظم أسبوعيا، وفي بعض الأحيان يوميا.

لكن المثير هذه المرة، هو كبر حجم الكويكبين، إذ يوازي حجم أصغرهما حجم ملعب سباحة أولمبي، كما أنهما سيسيران بسرعة 64800 كيلومترا في الساعة.

ومنذ أسبوعين فقط، مرت ثلاثة كويكبات ضخمة بالقرب من الأرض، وبلغ حجم أكبرها نحو 30 مترا، أي ضعف طول الحافلات السياحية.

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