بدون تقطيع بث مباشر لايف مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الانجليزي كورة جول لايف
رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، مياه الأمطار المتراكمة، من معظم الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة، خلال ...
بدأ منذ قليل، مؤتمر الاتحاد العربي واجتماعات الأمانة العامة والمجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة، بمشاركة 8 دول"مصر، وسوريا، والعراق، ولبنان، والسودان، وفلسطين، وليبيا، والكويت"، من أصل 12 دولة ...
استيقظ سكان شارع الإيمان بمنطقة أول فيصل على أصوات هزات عنيفة ناتجة عن تصدع إحدى الأبراج السكنية الجديدة ما دفعهم لترك منازلهم مذعورين والجلوس في الشارع خوفًا من انهياره. لم يشعر السكان العمارات ...