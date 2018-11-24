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السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:34 م

جروس يحفز لاعبي الزمالك لمواصلة الانتصارات

جروس
جروس
dostor.org/2409202

عقد كريستان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت بملعب النادي.

جاءت الجلسة تحفيزية من قبل جروس للاعبيه، من أجل مواصلة الانتصارات وتصدر مسابقة الدوري الممتاز، كذلك قام بإعطاء بعض التعليمات الفنية تمهيدا لتنفيذها في المران لتطبيقها في اللقاء القادم.

وأدى حراس المرمي بالزمالك محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح تدريبات قوية تحت إشراف جورتز مدرب الحراس بالفريق، بينما خضع محمود علاء مدافع الفريق لتدريبات تأهيلية على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.

وفضل الجهاز الفني للزمالك بقيادة جروس أداء علاء التأهيل تحت إشراف الفريق الطبي وعدم مشاركته بالتدريب من أجل تجهيزه بشكل تام وذلك بسبب تعرض اللاعب لشد عضلي خلال اللقاء الاخير أمام الداخلية بالدوري الممتاز.

وانتظم حميد أحداد مهاجم الزمالك للتدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي، عقب حصول اللاعب المغربي على راحة بمران الأمس بسبب معاناته من نزلة معوية في وقت سابق.

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة فريق الجونة في إطار الأسبوع السادس عشر من الدوري الممتاز يوم الإثنين المقبل.

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