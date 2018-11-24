كورة ستار| مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA | يلا شوت

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كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA
يرغب نادي ليفربول في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد غيابه لعدة مواسم ماضية، الريدز يحتل المركز الثاني برصيد 30 نقطة جمعها من 9 انتصارات و3 تعادلات ولم يتعرض لأي هزيمة ببطولة الدوري هذا الموسم، ويسعي الليفر للفوز ومواصلة الزحف نجو مزاحمة السيتي على اللقب.
كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA
واتفورد Vs ليفربول.
البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 13).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .
الملعب : فيكارج رود .
المعلق : علي محمد علي .
موعد المباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر :
6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
5:00 مساءاً بتوقيت مصر .
5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
6:00 مساءاً بتوقيت العراق .
5:00 مساءاً بتوقيت السودان .
6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
4:00 مساءاً بتوقيت تونس .
4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
6:00 مساءاً بتوقيت قطر.
3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .