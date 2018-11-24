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السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:30 م

مشاهدة ليفربول وواتفورد يلا شوت بث مباشر ليفربول وواتفورد اليوم شاهد بث مباشر ليفربول وواتفورد

مشاهدة ليفربول وواتفورد
الدستور الرياضي
dostor.org/2409194

يقدم موقع الدستورالرياضي خدمة يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد yalla shoot مباشر نرصد مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم بث مباشر يلا شوت ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الانجليزي لكرة القدم بدون تقطيع، حيث ستكون المواجهة منقولة عبر قناة bein sport hd 2 مساء اليوم السبت.

مشاهدة ليفربول وواتفورد يلا شوت
يبدأ موعد مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد مساء السبت في الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستقوم قناة بي إن سبورت hd 2 بنقل المباراة حصرياً ومباشرة بتعليق علي محمد علي، في لقاء سيسعى خلاله ليفربول لتحقيق الفوز على أرضية منافسه المتألق في مباريات الدوري الانجليزي الماضية والذي يحتل المركز السابع في جدول المسابقة.

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول .. بث مباشر ليفربول وواتفورد اليوم بمشاركة صلاح حيث يضرب ليفربول موعدًا ناريًا مع مضيفه واتفورد، اليوم السبت 24 تشرين الثاني/نوفمبر انطلاقاً من الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة. ستكون المباراة منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3.
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات، وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

سيحاول ليفربول البقاء قريباً من سيتي حين يحل السبت ضيفاً على واتفورد مع الأخذ بالاعتبار المواجهة الهامة التي تنتظره في منتصف الأسبوع على أرض باريس سان جيرمان في مباراة قد يحسم عبرها رجال المدرب الألماني يورغن كلوب بطاقة ثمن النهائي.

وشارك النجم المصري محمد صلاح في تدريبات الفريق اليوم الجمعة وأمس الخميس وذلك استعداداً للمشاركة في مباراة ليفربول وواتفورد اليوم السبت في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيكون موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم السبت 24-11-2018 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر وفلسطين.

يدخل ليفربول تلك لمباراة متواجداً في المركز الثاني برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن فريق مانشستر سيتي المتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 32 نقطة، فيما سيدخل واتفورد اللقاء متواجداً في المركز السابع برصيد 20 نقطة بفارق 10 نقاط عن ليفربول الذي يسعى لملاحقة مان سيتي المتصدر.

شاهد بث مباشر ليفربول وواتفورد اليوم من هنا..

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