يلا اون لاين مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر كورة ستار

يخوض النجم المصري محمد صلاح اختباراً جديداً مع ليفربول، الذى يحل ضيفاً على واتفورد بملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".





يلا اون لاين مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر كورة ستار





موعد مباراة ليفربول ضد واتفورد فى الدوري الانجليزي





تنطلق مباراة ليفربول وواتفورد فى تمام الساعة الخامسة مساءً، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة 3 beIN SPORTS





يلا اون لاين مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر كورة ستار

ويحتل ليفربول المركز الثاني فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 30 نقطة خلف خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما يحتل واتفورد المركز السابع برصيد 20 نقطة، ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم لمواصلة مطاردة مانشستر سيتي الذى يحل ضيفاً اليوم على وست هام يونايتد بملعب "لندن" الاولمبي، على صدارة الدوري الانجليزي.





يلا اون لاين مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر كورة ستار

ويسعى محمد صلاح لمواصلة تألقه مع ليفربول وسط معنويات عالية يمر بها اللاعب المصري بعدما تواجد ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في افريقيا لعام 2018 من جانب هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، كما تم اختياره أفضل لاعب في نادي ليفربول عن شهر أكتوبر الماضي وذلك للمرة الثامنة منذ انضمامه لصفوف "الريدز" فى صيف 2017 قادماً من روما الإيطالى.





يلا اون لاين مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر كورة ستار

ويعد فريقا توتنهام وواتفورد الأكثر معاناة بين الأندية الإنجليزية من ماكينة محمد صلاح التهديفية، بعدما اهتزت شباكهما خمس مرات بأقدام "الفرعون المصرى".









وسجل محمد صلاح 5 أهداف بشباك واتفورد فى مباراتى الذهاب والاياب بالنسخة الماضية من مسابقة الدورى الإنجليزى بواقع هدف فى لقاء الدور الأول و4 أهداف فى لقاء الدور الثاني، وهو أول لقاء فى مسيرة صلاح يشهد تسجيله لسوبر هاتريك.





يلا اون لاين مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر كورة ستار

جدير بالذكر أن محمد صلاح تمكن من التسجيل فى جميع أندية الدورى الإنجليزى الموسم الماضى ماعدا مانشستر يونايتد وسوانزى سيتي.









كما يلتقي اليوم، توتنهام مع تشيلسي، وايفرتون مع كارديف سيتي، ومانشستر يونايتد مع كريستال بالاس، وفولهام مع ساوثهامبتون، وبرايتون مع ليستر سيتي.





يلا اون لاين مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر كورة ستار