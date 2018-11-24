بث مباشر يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد مباشر (On live) عبر بي ان سبورت 3 HD | Bein match بين ماتش كورة لايف

يلا كورة اون لاين .. مشاهدة مباشر (On live) عبر بي ان سبورت 3 HD | Bein match بين ماتش

يواجه نادي ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، منافسه نادي واتفورد، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويحتل نادي ليفربول المركز الثاني برصيد 30 نقطة، بينما يحل نادي واتفورد في المركز السابع برصيد 20 نقطة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

يلا كورة اون لاين .. مشاهدة مباشر (On live) عبر بي ان سبورت 3 HD | Bein match بين ماتش

وتقام مباراة واتفورد وليفربول يوم السبت 24 نوفمبر 2018 وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





وستذاع مباراة ليفربول وواتفورد يوم السبت، عبر البث الحي والمباشر على قناة "beINSPORTS HD 2".

يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد مباشر (On live) عبر بي ان سبورت 3 HD | Bein match بين ماتش

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.