شركة كوكا الألمانية للروبوتات بصدد تغيير قيادتها

أعلنت شركة كوكا الألمانية لصناعة الروبوتات اليوم السبت، أن من المحتمل تغيير قيادتها.



يأتي ذلك بعد مرور نحو عامين على استحواذ مستثمرين صينيين على حصة الأغلبية في الشركة الألمانية.



وأوضحت شركة كوكا أن اندي جو، رئيس مجلس الإشراف والمراقبة وتيل رويتر، رئيس مجلس الإدارة " يجريان مشاورات حول إنهاء عمل مجلس الإدارة بشكل مبكر".



ولم تذكر الشركة مزيدا من التفاصيل، واكتفت بقولها في بيان إلزامي عن " تغييرات محتملة في مجلس الإدارة" إن مجلس الإشراف والمراقبة لم يجرمشاورات ولم يقرر هذا الأمر بعد.



ويترأس تيل رويتر الرئاسة التنفيذية في كوكا منذ 2009، وكان قد تم تمديد عقده مع الشركة في ربيع 2017 إلى نهاية مارس2022.



وتعتبر كوكا من بين الشركات التكنولوجية الرائدة في تصنيع الروبوتات لقطاع الصناعة، وكانت شركة (ميديا) الصينية لصناعة الأجهزة المنزلية قد استحوذت على حصة الأغلبية فيها في مطلع 2017.



وقد اثارت هذه الخطوة اهتماما كبيرا لدى الصحافة الألمانية نظرا لتزايد وجود الشركات الصينية في قطاع شركات التكنولوجيا الفائقة في ألمانيا.



وكان ساسة في برلين وباريس أعربوا عن اعتراضهم على سقوط هذه الشركات في أيادي الصينيين.



تجدر الإشارة إلى أن ميديا تمتلك نحو 95% من أسهم كوكا والتي يقع مقرها في مدينة اوجسبورج ويبلغ عدد العاملين فيها 13 ألف و710 شخص.



وبعد فترة طويلة من النمو، كانت كوكا قد خفضت مؤخرا من توقعاتها الخاصة بالنمو، مشيرة إلى أنها تتوقع أن تبلغ قيمة المبيعات في العام الحالي نحو 3.3 مليار يورو بينما كانت الشركة قد أعلنت قبل ذلك أنها تستهدف وصول هذه القيمة إلى أكثر من3.5 مليار يورو.



وكان رويتر قد أعلن أنه عازم على الرد على " الظروف الإطارية الاقتصادية المتفاقمة" والتركيز بشكل أكبر على برنامج الكفاءة.