يلاشوت Mo Salah.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر| بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد korastar| شاهد Liverpool الآن

يلا شوت Mo Salah.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر| بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد korastar| شاهد Liverpool الآن

يحل ليفربول ضيفًا على واتفورد في الخامسة من مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الـ13 من الدوري الانجليزي، في لقاء لن يكون سهلًا بالمرة على أصدقاء محمد صلاح. أقنع ليفربول كافة متابعي كرة القدم بأنه منافس حقيقي على لقب البريميرليج خلال الموسم الحالي بعدما استطاع أن يحقق سجلًا بلا هزيمة في 12 جولة من عمر المسابقة، أمر لم يتمكن من تحقيقه سوى مانشستر سيتي حامل اللقب، وتشيلسي صاحب المركز الثالث. لكن صاحب الأرض واتفورد بقيادة المدير الفني خافي جارسيا، تمكن أيضًا من لفت الأنظار بعدما استطاع أن يحتل في المركز السابع بجدول الترتيب خلال هذا التوقيت من عمر المسابقة، متفوقًا على مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الثامن بفارق الأهداف.