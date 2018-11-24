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انضم العديد من اللاعبين الدوليين لتدريبات فريق ليفربول الإنجليزى، التى أقيمت مساء اليوم، الخميس، استعدادًا لمواجهة واتفورد فى الدوري الإنجليزي.









وشارك النجم المصرى محمد صلاح فى تدريبات الريدز التى شهدت عودة بعض اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم فى فترة التوقف الدولى الأخيرة ومن أبرزهم الهولندى فان ديك.

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر كورة لايف





ويعد هذا التدريب هو الأخير لفريق ليفربول قبل السفر إلى واتفورد، استعدادًا للمباراة المقرر إقامتها السبت المقبل، على ملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".