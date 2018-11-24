بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر كورة لايف

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يواجه ليفربول مضيفه واتفورد اليوم السبت 24-11-2018 الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستكون المباراة منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3.
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كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.
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