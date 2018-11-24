gool now live يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم كورة لايف اون لاين بدون تقطيع

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم، حيث يواجه فريق ليفربول نظيره واتفورد اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي ستقام مساء اليوم على ملعب “فيكارج رود”، وسوف يبدأ المدرب الألماني يورجن كلوب بتشكيلة قوية من أجل تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث للحفاظ على مركزه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.





كما ستتم متابعة لقاء ليفربول ضد واتفود بشكل حصري ومباشر ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، متأخراً عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطتين، ويلعب ليفربول مباراة اليوم وهو بأفضل أحواله خاصة بعد عودة اللاعبين من فترة التوقف الدولي بدون أي إصابات، كما استعد الريدز جيداً لهذا اللقاء لمواصلة الضغط وملاحقة المتصدر، وكان ليفربول حقق الفوز في آخر مواجهة جمعته بفريق واتفورد الموسم الماضي عندما تغلب عليه بخماسية نظيفة أبدع خلالها النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف الفريق اللندني بتكفله بتسجيل سوبر هاتريك.





مباراة ليفربول وواتفورد مباشر

على الجهة الأخرى، يقبع فريق واتفورد في المركز السابع برصيد 20 نقطة، ويسعى هو الآخر إلى تقديم أفضل ما لديه أمام الشياطين الحمر، خاصة ان اللقاء على أرضية ميدانه وأمام جمهوره، فبتالي سيكون لديه دافع قوي للعب والوقوف بكل ندية أمام لاعبي ليفربول، الذي يعد الفريق الوحيد في الدوري لم يذق طعم الخسارة حتى الآن، فهل يفعلها واتفورد ويلحق أول هزيمة بالريدز.





سوف يبدأ ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب مباراة فريقه ضد واتفورد بالتشكيلة المتاحة لديه، مع غياب العديد من العناصر، أبرزهم لالانا بسبب الإجهاد من المباريات الدولية، والخبر السار هو عودة قائد الفريق جوردان هندرسون، بعد تعافيه من الإصابة، التي ألمت به في الفترة الماضية، ليصبح مستعداً لخوض مباراة ليفربول وواتفورد اليوم.





وتنتظر ليفربول مباراة نارية خلال هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفاً على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن دور المجموعات لتحديد هوية بطل المجموعة، وتعول الجماهير العاشقة لليفربول على نجمهم المفضل الدولي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف الفريق اللندني، حيث يتابع عشاق نجم المنتخب المصري إليه باحثاُ عن نفسه، حيث يعاني صلاح من تراجع مردوده، بخلاف الموسم الماضي الذي قدم أفضل موسم له في مشواره حتى الآن، كما يطمح محمد صلاح إلى الفوز بالبطولات مع ليفربول الذي يغيب عن منصات التتويج منذ أعوام طويلة.









تشكيلة ليفربول أمام واتفورد اليوم

حراسة المرمى: أليسون بيكر





خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / ديان لوفرين / أندي روبرتسون





خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم





خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو





موعد المباراة والقنوات الناقلة: تنطلق مباراة ليفربول وواتفورد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، على صعيد القنوات الناقلة: سوف تذاع مباراة ليفربول اليوم بمشاركة محمد صلاح عبر قناة بي ان سبورت HD3 ، وقد اسندت ادارة القناة التعليق على مجرياتها المعلق المصري علي محمد علي.