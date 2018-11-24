الأمن العام يكشف غموض جثة تاجر المواشي بأسيوط

تمكنت مديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط ثلاثة أشخاص بأسيوط لقيامهم بالإشتراك مع آخرين بإرتكاب واقعة قتل تاجر ماشية بدافع الانتقام.



تبلغ لمركز شرطة القوصية بوفاة المدعوشوقى.أ.ص - سن62 - تاجر ماشية، مقيم ببندر القوصية"إثر إصابته بأعيرة نارية"، وما قرره نجله أنه أثناء سير والده بطريق بنى إدريس دائرة المركز حدثت إصابته ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.



وتم تشكيل فريق بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط بالتنسيق مع اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام.



وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من محمد.ص.ع- 23 ينه عامل - سبق إتهامه فى قضيتين"سلاح ومخدرات"، صابر.ح.ع- مزارع - سبق إتهامه فى قضية "ضرب"، محمد.أ.ع- عامل، أحمد.ع.ح -محمد.ح.ح- 22 سنه سائق مركبة "توك توك"، رفاعى.ح.ع- سن23 - مزارع - سبق إتهامه فى 9 قضايا "سلاح، مخدرات، سرقة، تبديد ".. جميعهم مقيمين ببندر القوصية.



وذلك لوجود خلافات سابقة بين المجنى عليه والمتهم الرابع لسابقة قيام المجنى عليه بضبطه وآخرين متلبسين بسرقة أغنام خاصة به وإفتضاح أمرهم بمنطقة سكنهم مما دفع المتهم الرابع لمغادرة منطقة سكنه، وعقد العزم على قتله بدافع الإنتقام فإستعان بباقى المتهمين وقاموا بإرتكاب الواقعة مُستخدمين مركبة "توك توك" خاص بالمتهم الثالث.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين من الأول حتى الثالث، وبحوزتهم المركبة المستخدمةفى الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين والسلاح المُستخدم.