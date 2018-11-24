القاهرة : السبت 24 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:19 م

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر كورة لايف
10:04 ص

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة
12:15 ص

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد
09:30 م

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات
09:24 م

زوج مخلوع يحتفل بانفصاله على «فيسبوك»: «همّ وانزاح عن قلبى والله»
08:25 م

كارتيرون يرد على إقالته من الأهلى برسالة عاطفية
08:02 م

مستقبل نتنياهو
04:41 ص

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا
12:51 ص

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون
07:48 م

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
حوادث
السبت 24/نوفمبر/2018 - 04:11 م

الأمن العام يكشف غموض جثة تاجر المواشي بأسيوط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عمرو المزيدي
dostor.org/2409070

تمكنت مديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط ثلاثة أشخاص بأسيوط لقيامهم بالإشتراك مع آخرين بإرتكاب واقعة قتل تاجر ماشية بدافع الانتقام.

تبلغ لمركز شرطة القوصية بوفاة المدعوشوقى.أ.ص - سن62 - تاجر ماشية، مقيم ببندر القوصية"إثر إصابته بأعيرة نارية"، وما قرره نجله أنه أثناء سير والده بطريق بنى إدريس دائرة المركز حدثت إصابته ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

وتم تشكيل فريق بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط بالتنسيق مع اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام.

وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من محمد.ص.ع- 23 ينه عامل - سبق إتهامه فى قضيتين"سلاح ومخدرات"، صابر.ح.ع- مزارع - سبق إتهامه فى قضية "ضرب"، محمد.أ.ع- عامل، أحمد.ع.ح -محمد.ح.ح- 22 سنه سائق مركبة "توك توك"، رفاعى.ح.ع- سن23 - مزارع - سبق إتهامه فى 9 قضايا "سلاح، مخدرات، سرقة، تبديد ".. جميعهم مقيمين ببندر القوصية.

وذلك لوجود خلافات سابقة بين المجنى عليه والمتهم الرابع لسابقة قيام المجنى عليه بضبطه وآخرين متلبسين بسرقة أغنام خاصة به وإفتضاح أمرهم بمنطقة سكنهم مما دفع المتهم الرابع لمغادرة منطقة سكنه، وعقد العزم على قتله بدافع الإنتقام فإستعان بباقى المتهمين وقاموا بإرتكاب الواقعة مُستخدمين مركبة "توك توك" خاص بالمتهم الثالث.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين من الأول حتى الثالث، وبحوزتهم المركبة المستخدمةفى الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين والسلاح المُستخدم.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"

منذ 3 أيام

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام

منذ 6 أيام

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»

منذ اسبوع

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"

منذ أقل من شهر

مغتصب «طفل السلام»: والده أسكننى فى شقته فهتكت عرض ابنه بعد تناول «الاستروكس»

منذ أقل من شهر

شقيق «منتحر الهرم»: قتل نفسه بسبب تقبيل نسيبنا لوالدتنا

الآن

التموين: رئيس وحدة باب الشعرية استولى على 13 مليون جنيه في عام

وزير الآثار يشهد فتح تابوت مومياء للسيدة الفرعونية "بويا او بوي"

تعرف على أهم 6 أرقام فى الموازنة الجديدة للدولة

"الداخلية" تعلن قبول دفعة جديدة من معاوني الأمن

ads
الأكثر قراءة

"المسابقات" تغرم الزمالك 50 ألف جنيه.. وتحذر الجماهير

"التنظيم والإدارة": لا تخفيض لعلاوة الحد الأدنى بسبب الترقيات

النيابة تصرح بدفن 3 فتيات صدمتهن سيارة بالتجمع

طبيب يتسبب في وفاة طالبة أثناء عملية جراحية.. ويفر هاربًا

ألبومات الصور

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

بدء مؤتمر الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة بمشاركة 8 دول

كواليس ليلة رعب سكان فيصل بسبب ميل برج سكىنى (صور)

بالفيديو.. مياه الأمطار تغسل شوارع وسط البلد

نجم الساعة

يلاشوت Mo Salah.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر| بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد korastar| شاهد Liverpool الآن

الأكثر قراءة

"المسابقات" تغرم الزمالك 50 ألف جنيه.. وتحذر الجماهير

"التنظيم والإدارة": لا تخفيض لعلاوة الحد الأدنى بسبب الترقيات

النيابة تصرح بدفن 3 فتيات صدمتهن سيارة بالتجمع

طبيب يتسبب في وفاة طالبة أثناء عملية جراحية.. ويفر هاربًا

ads
كشكول

شوقي يكرم الطلاب الفائزين بمسابقة تحدى القراءة العربى

محافظ المنوفية يعاقب كبير معلمي اللغة العربية بشبين

بالمستندات .. تغيير مسمى كلية التسويق بجامعة النهضة

«التعليم» تكشف لـ«كشكول» تفاصيل الوقف الخيري

«أسنان طنطا» تنظم اليوم العلمي لقسم الاستعاضة الصناعية

الأمصار

"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجير داخل مسجد بأفغانستان

رئيس الحكومة ينفي تنفيذه انقلاب سياسي في تونس

بعد ارتدائها النقاب.. ليلى إسكندر بإطلالة تثير غضب جمهورها

الرئيس العراقي يدعو بابا الفاتيكان إلى زيارة بيت النبي إبراهيم

الرئيس عون: نريد أن نعرف من هي أم لبنان لكي نعطيها إياها

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

دراسة: انخفاض متوسط العمر فى المجتمعات الأكثر فقرًا ببريطانيا

رحلة عائلة روسية إلى الإمارات تتحول لمأساة

تعرف علي اليهودي «آرزت» أشهر تاجر سجائر في مصر

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

أسماك مكسيكية تنقذ حياة ملايين البشر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎