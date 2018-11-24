تابع YallaLiveمشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر.. بث مباشر لمباراة ليفربول وواتفوردhd |كورة شوت اون لاين

بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد كورة لايف – مشاهدة مباراة محمد صلاح اليوم – مشاهدة مباراة ليفربول يوتيوب – يلاشووت مباراة ليفربول وواتفورد

يحل اليوم السبت الموافق 24-11-2018 فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح ضمن منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت السعودية.





وتنقل مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الفضائية المشفرة وتحديدًا قناة beIN SPORTS HD 3 على أن يقوم بالتعليق من خلالها المصري علي محمد علي.









بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد كورة لايف – مشاهدة مباراة محمد صلاح اليوم – مشاهدة مباراة ليفربول يوتيوب – يلاشووت مباراة ليفربول وواتفورد

ويطمع فريق ليفربول في تحقيق الفوز بالمباراة والقفز على صدارة الدوري في حال سقوط مانشستر سيتي في فخ التعادل أو الخسارة أمام وست هام يونايتد.





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ويحتل ليفربول وصافة جدول الدوري برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين فقط عن السيتي المتصدر ويطمع ليفربول في تقديم عرض قوي يؤكد من خلاله قدرته على المنافسة على لقب البرميرليج هذا الموسم والصراع عليه.





بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد كورة لايف – مشاهدة مباراة محمد صلاح اليوم – مشاهدة مباراة ليفربول يوتيوب – يلاشووت مباراة ليفربول وواتفور

ويضم ليفربول مجموعة مميزة للغاية من اللاعبين على رأسهم النجم الدولي محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني بالإضافة إلى البرازيلي فيرمينيو الذين يمثلون مثلث الرعب فضلًا عن المدافع الهولندي الأغلى في العالم فان ديك وجوميز والحارس اليسون بيكير.





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ويعلم الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب ان مواجهة واتفورد ستكون صعبة خاصة على أرضه ووسط جماهيره بالإضافة إلى الثقة التي اكتسبها الفريق المنافس من نتائجه الجيدة التي حققها خلال الآونة الأخيرة.









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