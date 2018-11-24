القاهرة : السبت 24 نوفمبر 2018
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السبت 24/نوفمبر/2018 - 04:01 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول صلاح ( ليفربول وواتفورد ) بدون تقطيع مشاهدة ليفربول وواتفورد مباريات اليوم yalla shoot

بث مباشر.. مشاهدة
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بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول صلاح ( ليفربول وواتفورد )  بدون تقطيع مشاهدة ليفربول وواتفورد مباريات اليوم yalla shoot


التشكيلة المتوقعة التى سيخوض بيها الألماني يروجين كلوب أمام واتفورد في الدوري الأنجليزي

 

في حراسة المرمى : اليسون بيكر.

 

في خط الدفاع : جو جوميز – فيرجيل فان دايك – اندرو روبرتسون و الكسندر ارنولد.

 

في خط الوسط : جيمس ميلنر – فابينيو – شيردان شاكيري – روبرتو فيرمينو – ساديو ماني .

 

في خط الهجوم : محمد صلاح.

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول صلاح ( ليفربول وواتفورد )  بدون تقطيع مشاهدة ليفربول وواتفورد مباريات اليوم yalla shoot

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