بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول صلاح ( ليفربول وواتفورد ) بدون تقطيع مشاهدة ليفربول وواتفورد مباريات اليوم yalla shoot
بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول صلاح ( ليفربول وواتفورد ) بدون تقطيع مشاهدة ليفربول وواتفورد مباريات اليوم yalla shoot
التشكيلة المتوقعة التى سيخوض بيها الألماني يروجين كلوب أمام واتفورد في الدوري الأنجليزي
في حراسة المرمى : اليسون بيكر.
في خط الدفاع : جو جوميز – فيرجيل فان دايك – اندرو روبرتسون و الكسندر ارنولد.
في خط الوسط : جيمس ميلنر – فابينيو – شيردان شاكيري – روبرتو فيرمينو – ساديو ماني .
في خط الهجوم : محمد صلاح.
بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول صلاح ( ليفربول وواتفورد ) بدون تقطيع مشاهدة ليفربول وواتفورد مباريات اليوم yalla shoot