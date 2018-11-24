القاهرة : السبت 24 نوفمبر 2018
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السبت 24/نوفمبر/2018 - 03:59 م

ilve HD | بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد رابط مباشر | يلا شوت | دوري الانجليزي | تشكيل ليفربول

ilve HD | بث مباشر
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ilve HD | بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد رابط مباشر | يلا شوت | دوري الانجليزي | تشكيل ليفربول
ليفربول وواتفورد بث مباشر الدوري الانجليزي الممتاز 2018-2019 الجولة الثالثة عشر , في اطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الانجليزي الممتاز سنكون علي موعد مع مباراة قوية ستجمع بين ليفربول وواتفورد علي ملعب فيكارج رود الذي يستع لقرابة ال 25 الف مشجع ومساند لفريق واتفورد.

ilve HD | بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد رابط مباشر | يلا شوت | دوري الانجليزي | تشكيل ليفربول

المباراة ستكون هامة لرفقاء محمد صلاح قبل موقعة باريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا بعد ايام قليلة في اطار مباريات الجولة الخامسة من المسابقة الأعظم في اوروبا , المباراة ستكون قوية وصعبة علي ليفربول في ملعب صعب ودائما ما يجد فيه المنافسين صعوبة امام واتفورد.
ilve HD | بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد رابط مباشر | يلا شوت | دوري الانجليزي | تشكيل ليفربول

تواجه الفريقين من قبل في 27 مباراة ونجح ليفربول في الفوز في 19 مباراة مقابل 3 تعادلات بين الفريقين و5 انتصارات فقط لصالح واتفورد وسجل لاعبي ليفربول 58 هدف وتلقوا 25 هدف وفاز ليفربول في اخر مواجهة علي واتفورد بنتيجة 5-0 في مباراة تألق فيها الفرعون المصري محمد صلاح واحرز سوبر هاتريك.
ilve HD | بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد رابط مباشر | يلا شوت | دوري الانجليزي | تشكيل ليفربول


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